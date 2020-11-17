«Любимая пара»: Алла Пугачева поделилась нежным домашним фото с Максимом Галкиным

Алла Пугачева в последнее время стала чаще радовать своих поклонников домашними селфи. Не так давно она поделилась домашней фотографией своей дочки Лизы с созданным собственными руками девочки образом. Сегодня она опубликовала селфи со своим супругом Максимом Галкиным, с которым недавно отметила 19-летнюю годовщину отношений.

«Скоро нам в окне покажут черно-белое кино. Белый снег на землю ляжет, Белой землю стать обяжет. Нам кайфово все равно», — подписала фотографию Алла.