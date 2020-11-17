«Любимая пара»: Алла Пугачева поделилась нежным домашним фото с Максимом Галкиным
Фото: www.instagram.com/alla_orfey/
Алла Пугачева в последнее время стала чаще радовать своих поклонников домашними селфи. Не так давно она поделилась домашней фотографией своей дочки Лизы с созданным собственными руками девочки образом. Сегодня она опубликовала селфи со своим супругом Максимом Галкиным, с которым недавно отметила 19-летнюю годовщину отношений.
«Скоро нам в окне покажут черно-белое кино. Белый снег на землю ляжет, Белой землю стать обяжет. Нам кайфово все равно», — подписала фотографию Алла.
Поклонники, которые внимательно следят за жизнью Примадонны, засыпали ее комментариями:
«Жизнеутверждающе!», «Любимая пара», «А Галкин-то постарел», «Ах, какие вы классные», «Это самое главное, что вам кайфово все равно», «Супер Аллочка!!! Молодеете с каждым годом», «Красивые, счастливые! Алла, вы так шикарно выглядите, как вы так себя в форме держите?», «Кайфуйте друг от друга. Наслаждайтесь друг другом и каждым мигом!», «Муж такой довольный!) Светится, как лампочка!», «Когда ваше черное-белое более цветное, чем иное цветное!)», «Боже мой, как вы прекрасны, самая любимая и лучшая семья, любим вас всем сердце, счастья и здоровья вам», «Красавцы, обожаю вас, наши самые лучшие».
Фото и видео: Instagram Аллы Пугачевой
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