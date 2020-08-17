Простое каре, скованные движения: как выглядела Наталья Ветлицкая в начале карьеры

Тогда на слуху публики были не только хиты и яркие выступления Ветлицкой, но и ее многочисленные романы с известными мужчинами. В разное время перед ее чарами не устояли: Дмитрий Маликов, Женя Белоусов, Тигран Кеосаян, Сулейман Керимов, Влад Сташвский и другие знаменитости. Это и не удивительно: красавица привлекала внимание миллионов поклонников.

Но тогда мало кто знал, что на впервые на сцену Наталья вышла почти за десять лет до громкой славы. С первым супругом — известным артистом Павлом Смеяном — Наталья работала в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Максима Дунаевского. Тогда она официально носила фамилию мужа и в титрах появлялась как Наталья Смеян.

В 1985 году в популярной программе «Утренняя почта» показали видео на совместную песню Смеяна и Ветлицкой «Непогода». В ролике будущая звезда предстала в скромном образе. И, если бы не титры, то в видео и невозможно узнать Ветлицкую, которая вскоре станет суперзвездой отечественной эстрады. Стилисты для съемок подобрали для певицы скромную одежду, нанесли ей неяркий макияж и сделали простое каре — никаких излишеств. О зажигательных танцах и смелых движениях не было и речи.