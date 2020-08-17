Простое каре, скованные движения: как выглядела Наталья Ветлицкая в начале карьеры
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В 1990-е годы песни Натальи Ветлицкой занимали верхние строчки радио-чартов. «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Лунный кот», «Магадан», «Изучай меня» — эти и другие хиты Ветлицкой знали наизусть. А ее клипы всегда соответствовали моде: в них она представала королевой красоты — стройной, шикарной, привлекательной и дерзко-сексуальной.
Пик карьеры Ветлицкой пришелся на середину и конец последнего десятилетия прошлого века. Клип на самую ее известную песню Федор Бондарчук и Тигран Кеосаян сняли в 1992 году. Об этом Тигран сам рассказал, признавшись, что у него был роман с певицей.
Тогда на слуху публики были не только хиты и яркие выступления Ветлицкой, но и ее многочисленные романы с известными мужчинами. В разное время перед ее чарами не устояли: Дмитрий Маликов, Женя Белоусов, Тигран Кеосаян, Сулейман Керимов, Влад Сташвский и другие знаменитости. Это и не удивительно: красавица привлекала внимание миллионов поклонников.
Но тогда мало кто знал, что на впервые на сцену Наталья вышла почти за десять лет до громкой славы. С первым супругом — известным артистом Павлом Смеяном — Наталья работала в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Максима Дунаевского. Тогда она официально носила фамилию мужа и в титрах появлялась как Наталья Смеян.
В 1985 году в популярной программе «Утренняя почта» показали видео на совместную песню Смеяна и Ветлицкой «Непогода». В ролике будущая звезда предстала в скромном образе. И, если бы не титры, то в видео и невозможно узнать Ветлицкую, которая вскоре станет суперзвездой отечественной эстрады. Стилисты для съемок подобрали для певицы скромную одежду, нанесли ей неяркий макияж и сделали простое каре — никаких излишеств. О зажигательных танцах и смелых движениях не было и речи.
Пройдет еще пара-тройка лет и карьера Ветлицкой пойдет в гору. Немалую роль в этом сыграло не только музыкальное, но и хореографическое образование Натальи. В юности она занималась бальными танцами и в течение 10 лет принимала участие в различных хореографических конкурсах.
Благодаря профессиональной подготовке Наталья Ветлицкая успешно работала танцовщицей и бэк-вокалисткой в коллективе «Идея фикс», а затем — хореографом в группе «Рондо».
В конце 80-х Наталья успела поработать солисткой группы «Мираж», через который прошли и Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова, Светлана Разина, Наталья Гулькина. С коллективом Ветлицкая исколесила всю необъятную родину.
В это же время меняется внешний вид артистки: из скромной исполнительницы она превращается в стильную молодую певицу, одетую по последней моде.
Фото: www.instagram.com/n_vetlitskaya/
В 1990 году Ветлицкая начинает сотрудничество с Андреем Зуевым, который написал для нее «Посмотри в глаза» и «Магадан».
За 15 лет самой активной творческой деятельности Ветлицкая не изменила себе, она всегда была яркой яркой стильной блондинкой, менялась лишь длина ее волос.
Фото: Кадр видео
В 2004 году Наталья Ветлицкая выпустила клип на песню «Изучай меня». В ролике она дерзком образе: с четко очерченной стрижкой с густой челкой. Песня стала очередным хитом певицы, но вскоре она пропала с радаров. Последним ее выступлением перед паузой в работе стало появление на фестивале «Новая волна» в 2006 году. К тому времени у артистки росла 2-летняя дочь Ульяна, которую она родила от четвертого мужа.
На несколько лет певица полностью посвятила себя ребенку, а в 2013-м (после очередного развода) переехала с дочерью в Испанию.
Фото: Кадр видео
В конце 2019-го — начале 2020-го Ветлицкая начала активно вести Instagram и баловать поклонников новыми фотосессиями.
И кажется, что с годами певица только хорошеет. Многие интересуются, какие пластические операции она делала, чтобы выглядеть так свежо и молодо. В откровенном интервью Андрею Малахову Наталья Ветлицкая раскрыла все карты: она призналась, что не переносит физическую боль, поэтому о посещении хирургов не может быть и речи.
«Я с лицом ничего не делала. Я понимаю, что была бы в лучшей форме, если бы себе что-нибудь отрезала. Я не могу выносить физическую боль. По молодости я был более терпеливая, более выносливая. А сейчас я понимаю, что больше не готова страдать», — призналась знаменитость.
Кстати, сердце Ветлицкой сейчас свободно, и она не скрывает, что рада этому. «У меня специфическая работа, при которой сложно иметь серьезные отношения. Одно дело, когда в отношениях два артиста, которые могут понять и гастроли, и часы в студии. А между людьми другой профессии всегда будут конфликты», — говорит она.
Ветлицкая все время посвящает дочери и творчеству, но не исключает возможности того, что встретит человека, с которым она «притянется».
Фото: Instagram Натальи Ветлицкой, кадры клипов, Starface, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Видео: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России — «Непогода», «Посмотри в глаза», «Но только не говори мне», «Магадан».
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