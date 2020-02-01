«Было совсем не просто»: Наталья Ветлицкая высказалась о первом выступлении после долгого перерыва в карьере
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Натальи Ветлицкой
В минувшую пятницу в Москве состоялся большой концерт в честь юбилея Дмитрия Маликова, в котором приняла участие одна из самых ярких звезд 90-х годов Наталья Ветлицкая. Певица исполнила песню «Душа», которую для нее в конце 80-х годов написал виновник торжества.
Своему триумфальному возвращению на сцену артистка посвятила пост в Instagram: «Ну что, как говорят «с почином!». Не могу сказать, что после 13-ти лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко .... по сути это , как с нуля всё построить, но только уже в новых незнакомых условиях. Но не смотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я всё же это осилила. Безмерная благодарность всем моим друзьям и соратникам!!!Без вас это было бы не возможно 🙏🏻❤️. Так же хочу поблагодарить всех Светлячков, присутствующих здесь и бывших вчера на концерте, за добрые слова, аплодисменты и моральную поддержку, вы тоже оказали мне неоценимую помощь».
«Отдельное спасибо симпатичному незнакомцу за вчерашний удивительный букет чёрных калл ( cd пока не успела прослушать, но обязательно сделаю это позже). ps: А слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006, а не 25 дет назад, и в Испанию я поехала в 2013, а не 15 лет назад. Изучайте математику! Всем хорошего дня! Обнимаю!» — подытожила Наталья.
Напомним, в начале 2000-х годов певица Наталья Ветлицкая пропала с радаров светской хроники. Звезда 90-х годов уехала в Испанию, где растила дочь, занималась дизайном и недвижимостью и, по ее словам, могла не прятаться от вездесущих папарацци. А уже осенью 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге пройдут грандиозные сольные концерты 55-летней Натальи Ветлицкой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress, Facebook
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!