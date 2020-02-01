«Было совсем не просто»: Наталья Ветлицкая высказалась о первом выступлении после долгого перерыва в карьере

«Отдельное спасибо симпатичному незнакомцу за вчерашний удивительный букет чёрных калл ( cd пока не успела прослушать, но обязательно сделаю это позже). ps: А слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006, а не 25 дет назад, и в Испанию я поехала в 2013, а не 15 лет назад. Изучайте математику! Всем хорошего дня! Обнимаю!» — подытожила Наталья.

Напомним, в начале 2000-х годов певица Наталья Ветлицкая пропала с радаров светской хроники. Звезда 90-х годов уехала в Испанию, где растила дочь, занималась дизайном и недвижимостью и, по ее словам, могла не прятаться от вездесущих папарацци. А уже осенью 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге пройдут грандиозные сольные концерты 55-летней Натальи Ветлицкой.