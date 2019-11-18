«Красоту временем не испортишь»: поклонники 55-летней Натальи Ветлицкой в восторге от ее новой фотосессии

«Красоту временем не испортишь», «Вот это ДА!!!!», «Реально?», «Не верю», «Смена имиджа однозначно к лицу», «Не узнать... то ли Памела Андерсон, то ли Ингеборга Дапкунайте», «Похожа на Ким Бессенджер», «Потрясающая! Наша Шарон Стоун», «Она невероятная! Ни с кем не спутаешь», «Красотка! Обожаю», «Какая же она красивая», «Женщина-мечта», «Вот просто идеальная», «Прекрасно выглядит, как и всегда», «Хороша чертовка! Все в ней - зажигает», «Она - это лучшее что было в эпоху 90-х», «Шикарная женщина!!!! Ждем новых хитов»— обсуждают в комментариях.

Еще этим летом волосы Натальи Ветлицкой были на несколько тонов темнее — она попадала в объектив камеры Сергея Харченко, бойфренда Светланы Бондарчук.

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