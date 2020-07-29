Тигран Кеосаян признался в романе с Натальей Ветлицкой: «У нас были отношения»

«У Феди тогда были проблемы дома и он жил у меня. А у меня были отношения с Наташей. Ей очень хотелось клип. И я решил, что получится снять на песню "Посмотри в глаза". Предложил Феде стать режиссером, он согласился», — рассказал Кеосаян в фильме об истории шоу-бизнеса, снятом Lenta.ru.

«Мне кажется, это был первый Федин клип. Сняли мы его за одну смену. Еще за одну смонтировали», — продолжил вспоминать Тигран.

Федор Бондарчук рассказал, что клип продумали весь до мелочей: «Он был расписан и прорисован от и до. Были, конечно, импровизации, которые попали в кадр. Но вообще мы все распланировали от начала до конца».