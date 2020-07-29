Тигран Кеосаян признался в романе с Натальей Ветлицкой: «У нас были отношения»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
54-летний Тигран Кеосаян признался, что в начале 1990-х годов у него был роман с Натальей Ветлицкой. И в 1992 году он вместе с Федором Бондарчуком снял для нее самый клип на самую популярную в ее дискографии песню «Посмотри в глаза».
«У Феди тогда были проблемы дома и он жил у меня. А у меня были отношения с Наташей. Ей очень хотелось клип. И я решил, что получится снять на песню "Посмотри в глаза". Предложил Феде стать режиссером, он согласился», — рассказал Кеосаян в фильме об истории шоу-бизнеса, снятом Lenta.ru.
«Мне кажется, это был первый Федин клип. Сняли мы его за одну смену. Еще за одну смонтировали», — продолжил вспоминать Тигран.
Федор Бондарчук рассказал, что клип продумали весь до мелочей: «Он был расписан и прорисован от и до. Были, конечно, импровизации, которые попали в кадр. Но вообще мы все распланировали от начала до конца».
В 1993 году Тигран Кеосаян женился на актрисе Алене Хмельницкой и прожил в браке с ней 21 год. В семье родились две дочери: Саша и Ксения. После он ушел к журналисту Маргарите Симоньян, отношения они пока не узаконили, но растят троих детей: Марьяну, Баграта и Маро.
У Натальи Ветлицкой были романы и с другими известными мужчинами: Димой Маликовым, Владом Сташевским, Михаилом Топаловым. Она четыре раза была замужем: за Павлом Смеяном, Женей Белоусовым (брак продлился несколько дней), Кириллом Кириным, а от четвертого мужа Алексея родила дочь Ульяну.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram Маргариты Симоньян, Натальи Ветлицкой, Starface, Lenta.ru
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