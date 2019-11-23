Наталья Ветлицкая о пластике: «Я не могу выносить физическую боль»

Наталья Ветлицкая признается, что тяжело переносит страдания и боль, поэтому даже не стремится продлить молодость при помощи современных достижений косметологии: «Я даже с лицом ничего не стала делать сейчас. Я понимаю, что все не в такой супер идеальной форме, как это может быть, если бы я что-то отрезала себе. Я не могу уже эту боль выносить физическую. По молодости я была какая-то более терпеливая, какая-то более выносливая. А сейчас я понимаю, что больше не готова страдать на этой планете». Эти слова довели певицу до слез: «Если я говорю о боли, я начинаю чувствовать эту боль».

В настоящее время Наталья Ветлицкая одинока и не стремится завести новые отношения: «Я свободная женщина, что меня очень радует. У меня такая специфическая работа, при которой сложно иметь серьезные отношения. Одно дело, когда в отношениях два артиста, которые могут понять и отсутствия, и гастроли, и часы в студии. Между ними, конечно, возникают какие-то конфликты, но не такие, как между человеком другой профессии и артистом. Тут всегда будет непонимание». Певица оберегает свою свободу, но не исключает того, что встретит человека, с которым «притянемся, срезонируем, не будем разрушать друг друга и претендовать на пространство».