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Наталья Ветлицкая о пластике: «Я не могу выносить физическую боль»

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Наталья Ветлицкая

Фото: кадр из программы

Певица дала первое откровенное интервью в преддверии грандиозного возвращения на сцену.

В начале 2000-х годов певица Наталья Ветлицкая пропала с радаров светской хроники. Звезда 90-х годов уехала в Испанию, где растила дочь, занималась дизайном и недвижимостью и, по ее словам, могла не прятаться от вездесущих папарацци. Однако некоторое время назад стало известно, что исполнительница хита «Посмотри в глаза» готовится к грандиозному возвращению на сцену.

23 ноября в эфире телеканала «Россия-1» в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!» вышло эксклюзивное интервью 55-летней Ветлицкой.

Многих интересовало, почему спустя 15 лет жизни в Испании Наталья все-таки решила вернуться в Россию. «Мне кажется, что я вообще ничего не решаю в этой жизни. Мне кажется, что все происходит автоматически. Мне кажется, что я принимаю решение, а потом я наблюдаю, куда приводит меня это решение, и понимаю, что жизнь просто меня куда-то выводит», — философствует певица. При этом артистка отметила, что уехала за рубеж, когда почувствовала усталость и разочарование. Вспоминая о пике своей карьеры, Наталья рассказала, что, даже находясь в состоянии любви, она чувствовала себя несчастной. Даже появление дочери не сделало ее счастливой: «Проблема во мне. У меня какая-то боль внутри, тоска, я не знаю что. Может, неудовлетворенность. Даже рождение ребенка меня не сделало счастливой».

Наталья Ветлицкая признается, что тяжело переносит страдания и боль, поэтому даже не стремится продлить молодость при помощи современных достижений косметологии: «Я даже с лицом ничего не стала делать сейчас. Я понимаю, что все не в такой супер идеальной форме, как это может быть, если бы я что-то отрезала себе. Я не могу уже эту боль выносить физическую. По молодости я была какая-то более терпеливая, какая-то более выносливая. А сейчас я понимаю, что больше не готова страдать на этой планете». Эти слова довели певицу до слез: «Если я говорю о боли, я начинаю чувствовать эту боль».

В настоящее время Наталья Ветлицкая одинока и не стремится завести новые отношения: «Я свободная женщина, что меня очень радует. У меня такая специфическая работа, при которой сложно иметь серьезные отношения. Одно дело, когда в отношениях два артиста, которые могут понять и отсутствия, и гастроли, и часы в студии. Между ними, конечно, возникают какие-то конфликты, но не такие, как между человеком другой профессии и артистом. Тут всегда будет непонимание». Певица оберегает свою свободу, но не исключает того, что встретит человека, с которым «притянемся, срезонируем, не будем разрушать друг друга и претендовать на пространство».

Фото: Instagram, Facebook, Globallookpress, кадры из программы

Видео: YouTube

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