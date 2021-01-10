«Просто Голливуд»: Мария Погребняк в платье-бюстье восхитила редким фото с мужем

Напомним, что Мария и Павел Погребняк знакомы с детства. Они учились в одной школе, девушка сбегала к парню, когда он был на сборах по футболу. Позже пара сыграла четыре свадьбы (самую главную — в 2006 году) и в их семье появились трое мальчиков.

К слову, недавно мы писали, как Мария Погребняк поэкспериментировала с цветом волос. В своем микроблоге Мария Погребняк поделилась результатом необычного эксперимента с внешностью. Многодетная мама примерила смелые образы и собрала множество комплиментов

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