«Просто Голливуд»: Мария Погребняк в платье-бюстье восхитила редким фото с мужем
Фото: @mariapoga_ / Instagra
Жена футболиста Павла Погребняка Мария особенно любит фотографироваться, регулярно она выкладывает в Instagram все новые снимки эффектных фотосессий. Однако модель редко публикует совместные фото с красавцем-мужем. В январские праздники пара порадовала поклонников ярким совместным снимком. Мария предпочла дерзкое черное платье-бюстье и лодочки на высоком каблуке, а Павел выбрал черные джинсы и свитшот. Под фото звезда написала: «Можно сказать эксклюзивное фото для вас с мужем. Он еще не знает в какой театр я его пригласила.......P.S. он после первого отделения в восторге. А еще я позвала наших друзей, т.к.уже видела постановку и мне хотелось поделиться своим восторгом с ними. Мы получили огромное удовольствие!».
Фолловеры остались в восторге от снимка звезд и написали в комментариях: «Просто Голливуд», «Да! Они бомба конечно», «Вы такие красивые.. всегда приятно на Вас смотреть..», «Мария, вы очень утонченная девушка. И вообще вы очень гормоничная пара. Приятно на вас смотреть», «Маша вы ооочень класные.долгих лет вам совместной жизни!!!», «Какие же вы прекрасные Машенька», «Красивая пара. Маша красавица, супер».
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Напомним, что Мария и Павел Погребняк знакомы с детства. Они учились в одной школе, девушка сбегала к парню, когда он был на сборах по футболу. Позже пара сыграла четыре свадьбы (самую главную — в 2006 году) и в их семье появились трое мальчиков.
К слову, недавно мы писали, как Мария Погребняк поэкспериментировала с цветом волос. В своем микроблоге Мария Погребняк поделилась результатом необычного эксперимента с внешностью. Многодетная мама примерила смелые образы и собрала множество комплиментов
А вам понравилось новое фото Марии Погребняк? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @mariapoga / Instagram_
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!