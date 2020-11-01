«Королева красоты»: Мария Погребняк очаровала образом в сияющем корсете
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Жена футболиста Павла Погребняка Мария особенно любит фотографироваться, регулярно она выкладывает в Instagram все новые снимки эффектных фотосессий. В одном из последних постов в Stories Мария опубликовала фото, на котором она предстала в образе «королевы красоты». Модель облачилась в белоснежный сияющий корсет с глубоким декольте. Для фотосъемки Марии сделали пышную укладку с голливудскими локонами. Модель предстала с огненным макияжем — нежным smokey eyes и персиковой помадой на губах.
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Пользователи сети остались в восторге от нового снимка Марии Погребняк и написали под серией фотографий: «Мисс нежность», «Какая вы красивая», «Очень красивые чувственные фотографии», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Вот это фигура», «Машутка, красотка!», «Королева красоты».
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Напомним, что Мария и Павел Погребняк знакомы с детства. Они учились в одной школе, девушка сбегала к парню, когда он был на сборах по футболу. Позже пара сыграла четыре свадьбы (самую главную — в 2006 году) и в их семье появились трое мальчиков.
К слову, недавно мы писали, как Мария Погребняк взбудоражила фанатов мистическим образом в свадебном платье. 31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка опубликовала новый снимок в Сети.
А вам понравилось новое фото Марии Погребняк? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @mariapoga / Instagram_
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