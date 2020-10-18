«Не тратьте мое и своё время»: Мария Погребняк обратилась к подписчикам

«Как же у нас любят навязывать своё мнение!Постоянно слышу советы от незнакомых людей, как мне нужно жить, чем заниматься и что делать!А кто сказал, что ваши советы мне нужны? Если вы знаете как лучше, так делайте это сами и не тратье свое и моё время! А то начинается: «Маша не носи короткие юбки, тебе это не идёт! Поправься немного, а то ноги,как палки. Зачем ты пришла в тик ток? Добавь в свою коллекцию вещи оверсайз, А, ну и конечно же, ваши советы по поводу воспитания детей!Вот думаю, как же я раньше жила без вас самостоятельно? Все советы хороши, когда их спрашивают»,- написала знаменитость.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Мария Погребняк показала честный утренний снимок без макияжа. Стоит отметить, что и без косметики звезда выглядит прекрасно.