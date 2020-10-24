Дерзкая красотка Мария Погребняк восхитила образом в мини и бриллиантах: «Королева»
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Жена футболиста Павла Погребняка Мария особенно любит фотографироваться, регулярно она выкладывает в Instagram все новые снимки эффектных фотосессий. В одном из последних постов в Stories Мария опубликовала фото, на котором она предстала в образе «королевы». Модель облачилась в сияющее мини с открытыми плечами, на которые набросила сиреневую шубу. Руки Мария украсила длинные шелковыми перчатками и несколькими крупными кольцами с бриллиантами. К украшениям она также подобрала серьги и чокер. Волосы Марии стилисты собрали в строгий конский хвост и сделали дерзкий макияж с яркими стрелками.
В новом видео Мария сидит перед зеркалом и танцует сидя на кресле. На фоне играет популярный в TikTok танцевальный трек. Фолловеры модели оставили в Сети восторженные отзывы: «Красивая», «Песня просто топ», «Королева». Под фотографией в Instagram фанаты восхитились красотой модели: «Красотка!», «Кайфовые».
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Напомним, что Мария и Павел Погребняк знакомы с детства. Они учились в одной школе, девушка сбегала к парню, когда он был на сборах по футболу. Позже пара сыграла четыре свадьбы (самую главную — в 2006 году) и в их семье появились трое мальчиков.
К слову, недавно мы писали, как Мария Погребняк взбудоражила фанатов мистическим образом в свадебном платье. 31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка опубликовала новый снимок в Сети.
А вам понравился новое фото Марии Погребняк? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @mariapoga / Instagram_
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!