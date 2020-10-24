Дерзкая красотка Мария Погребняк восхитила образом в мини и бриллиантах: «Королева»

Напомним, что Мария и Павел Погребняк знакомы с детства. Они учились в одной школе, девушка сбегала к парню, когда он был на сборах по футболу. Позже пара сыграла четыре свадьбы (самую главную — в 2006 году) и в их семье появились трое мальчиков.

К слову, недавно мы писали, как Мария Погребняк взбудоражила фанатов мистическим образом в свадебном платье. 31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка опубликовала новый снимок в Сети.

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