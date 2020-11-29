«Мама должна быть разной» : Мария Погребняк поэкспериментировала с цветом волос

На серии снимков инстадива позирует в разных амплуа. Она показала своей аудитории разные варианты причесок и попросила проголосовать, какой же из них подходит ей больше всего.

Телеведущая примерила разные парики с прическами: лиловое короткое каре, ярко розовые тоненькие афро-косички, удлиненное каре в цвете блонд и длинные волосы с необычным окрашиванием омбре.