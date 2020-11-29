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«Мама должна быть разной» : Мария Погребняк поэкспериментировала с цветом волос

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Мария Погребняк

Фото: @mariapoga_ / Instagram

В своем микроблоге Мария Погребняк поделилась результатом необычного эксперимента с внешностью. Многодетная мама примерила смелые образы и собрала множество комплиментов.

На серии снимков инстадива позирует в разных амплуа. Она показала своей аудитории разные варианты причесок и попросила проголосовать, какой же из них подходит ей больше всего.

Телеведущая примерила разные парики с прическами: лиловое короткое каре, ярко розовые тоненькие афро-косички, удлиненное каре в цвете блонд и длинные волосы с необычным окрашиванием омбре.

Поклонники оценили классные преображения и фотографии супруги знаменитого спортсмена. Они оценили ее красоту и смелость.

«Роскошная красавица-Мария, вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!, «Маша, такое ощущение, что вы все молодеете и молодеете», «Не узнать! Все хороши!», «Вам любой образ к лицу, ведь вы само совершенство!», «Чудесная! Одинаковая Маша хорошо, а разнообразная Мария еще лучше!»— отметили фанаты.

А какой образ Марии Погребняк понравился вам? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: @mariapoga / Instagram_

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