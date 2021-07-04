Принц Уильям и Гарри отказались мириться, а памятник Дианы раскритиковали: итоги поездки в Лондон

Событие, которое братья ждали два года и откладывали из-за пандемии, должно было примирить их: ради того, чтобы молодые мужчины побыли вдвоем, все другие члены британской Короны решили не присутствовать на этом мероприятии. Но, хоть Уильям и Гарри дружелюбно держались перед камерами, топор войны зарыт не был.

39-летний принц Уильям продолжает настаивать на том, что серьезный разговор должен случится в присутствии жены Гарри — Меган Маркл, которая осталась в США с новорожденной дочерью. «Какие бы разговоры не велись между принцами, они были несерьезными. Уильям знает, что Меган должна быть рядом, чтобы обсуждать проблемы. Потому что всё сказанное должно пройти через нее», — рассказал королевский эксперт Ричард Эден в программе «Palace Confidential», передает COSMO.