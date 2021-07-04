Принц Уильям и Гарри отказались мириться, а памятник Дианы раскритиковали: итоги поездки в Лондон
Принц Уильям и Гарри не помирились. Последний год выдерживает на прочность отношения двух братьев, которые с самого детства были очень близки. Наследный принц Уильям так и не смог простить брату его переезд в США и накаление ситуации в королевской семье, а Гарри, в свою очередь, затаил обиду за то, что его решение не поддержали самые близкие люди. Большие надежды возлагали на официальное открытие памятника принцессе Диане, которое состоялось в Лондоне 1 июля, в день, когда ей могло исполниться 60.
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Фото: picture alliance
Событие, которое братья ждали два года и откладывали из-за пандемии, должно было примирить их: ради того, чтобы молодые мужчины побыли вдвоем, все другие члены британской Короны решили не присутствовать на этом мероприятии. Но, хоть Уильям и Гарри дружелюбно держались перед камерами, топор войны зарыт не был.
39-летний принц Уильям продолжает настаивать на том, что серьезный разговор должен случится в присутствии жены Гарри — Меган Маркл, которая осталась в США с новорожденной дочерью. «Какие бы разговоры не велись между принцами, они были несерьезными. Уильям знает, что Меган должна быть рядом, чтобы обсуждать проблемы. Потому что всё сказанное должно пройти через нее», — рассказал королевский эксперт Ричард Эден в программе «Palace Confidential», передает COSMO.
Памятник принцессе Диане сильно критикуют. Памятник, установленный в саду Кенсингтонского дворца не понравился никому, кроме самих братьев, которые скульптуру утверждали. Несмотря на сумасшедшую любовь и уважение к принцессе Диане по всему миру, даже самые преданные ее поклонники остались в недоумении.
Многие не понимают, почему возле Дианы стоят три неизвестных ребенка разных рас, вместо ее сыновей, которых она так любила: «Почему статуя, посвященная принцессе Диане, с тремя непонятными детьми, а не с ее двумя сыновьями?», «Мне бы понравился этот памятник, если бы на нем были еще принцы Гарри и Уильям», «Мне одной кажется странным выбор детей?!», — таких комментариев сотни. А есть и такие, кто критикует монумент за абсолютную несхожесть с принцессой: «Едва похоже на нее, так же легко она может быть и Джули Эндрюс или Терезой Мэй. Пустая трата денег», «Я рад, что не один считаю это огромным разочарованием», — негодуют они.
После открытия памятника, Гарри вернулся в Америку к жене и детям. Вопрос примирения, пока, остается открытым.
Фото и видео: TODAY, Picture Alliance
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