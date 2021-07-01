60 лет назад родилась принцесса Диана: интересные факты о «королеве людских сердец»
Диана родилась в семье виконта Джона Спенсера и его жены Фрэнсис. У семьи были родственные связи с Уинстоном Черчиллем.
В детстве Диана Спенсер мечтала стать балериной, но этому помешал ее высокий рост (она выросла до 178 см).
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Фото: East News
Диане было 8 лет, когда ее родители развелись. Дети остались жить с отцом. Вскоре он женился во второй раз, но Диана с сестрами и братом не приняли ее, прозвав «кислотным дождем».
Лишь после смерти отца Диана попросила прощения у мачехи и поблагодарила за любовь, которую она подарила Джону Спенсеру за долгие годы.
В 1975 году Джон Спенсер получил титул графа и Диана получила титул леди.
До свадьбы Диана и принц Чарльз виделись всего 12 раз. Друг другу они приходятся очень-очень дальними родственниками (в 16-м колене).
До замужества Диана Спенсер работала няней и учителем, получая 5 фунтов стерлингов в час.
Леди Диана первой из членов королевской семьи Великобритании рожала в больнице. До нее все монаршие особы производили детей на свет в стенах дворца.
Диана — самая фотографируемая женщина XX века.
Фото: Getty Images
Диана была первой англичанкой, ставшей супругой наследного принца или короля. До нее члены королевской семьи женились на представителях немецких династий.
Во время венчания Диана умышленно опустила часть клятвы, не произнеся слово «повиноваться». Она сказала лишь, что обещает любить и уважать мужа.
В 2002 году компании BBC провела опрос, в ходе которого британцы назвали принцессу Диану одной из самых величайших персон в истории их государства (заняла третье место).
После свадьбы с Чарльзом она получила титул принцессы Уэльской. Принцессой Дианой ее называли в прессе, такое имя она могла получить только при рождении в королевской семье.
Фото: East News
Диана прекрасно играла на фортепиано.
Диана воспитывала Уильяма и Гарри, как простых мальчиков. Она покупала им фастфуд, ходила с ними в парки развлечений и даже стояла с ними в очередях.
Диане приписывали роман с телохранителем Барри Маннаки. Его отстранили от службы, а вскоре он разбился на мотоцикле.
После развода принц Чарльз настоял, чтобы у Дианы отобрали титул «Ее Королевское Высочество», Елизавета II на этом не настаивала.
Однажды Диана пригласила в гости Синди Кроуфорд, потому что сыновья хотели познакомиться с известной моделью.
Причиной развода с мужем Диана назвала его старую любовь Камиллу Паркер-Боулз. «Нам стало тесно. Нас стало трое», — признавалась леди Ди в откровенном интервью.
Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже. Она попала в ДТП, уходя на автомобиле от преследования папарацци. С ней в машине был ее избранник, миллиардер Доди Аль-Файед.
Диану похоронили на семейном острове.
Фото: East News, Getty Images
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