60 лет назад родилась принцесса Диана: интересные факты о «королеве людских сердец»

Диана родилась в семье виконта Джона Спенсера и его жены Фрэнсис. У семьи были родственные связи с Уинстоном Черчиллем.

В детстве Диана Спенсер мечтала стать балериной, но этому помешал ее высокий рост (она выросла до 178 см).