Декрет принца Гарри и Меган Маркл обойдется им в $25 миллионов: они нарушили условия контракта

Год назад, на американской стриминговой площадке, Меган и Гарри обязались регулярно выпускать подкасты о своей жизни, взаимоотношениях в семье и саморазвитии. Но за все это время, они сделали всего один видеоролик, приуроченный к Рождеству, длительностью 35 минут и вышедший под брендом Archewell Audio (частной компании семьи Сассекских). Но Spotify рассчитывали на более плодотворное сотрудничество.