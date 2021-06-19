Декрет принца Гарри и Меган Маркл обойдется им в $25 миллионов: они нарушили условия контракта
Год назад, на американской стриминговой площадке, Меган и Гарри обязались регулярно выпускать подкасты о своей жизни, взаимоотношениях в семье и саморазвитии. Но за все это время, они сделали всего один видеоролик, приуроченный к Рождеству, длительностью 35 минут и вышедший под брендом Archewell Audio (частной компании семьи Сассекских). Но Spotify рассчитывали на более плодотворное сотрудничество.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance
Представители компании Spotify долго закрывали глаза на нарушение подписанного договора, тем более, что на этот год планировались съемки нового шоу, но пандемия, беременность и, наконец, объявление об отпуске в 5 месяцев — спровоцировали давно назревавший конфликт.
Как передает издание The Sun , королевский писатель Фил Дампир, дал объективную оценку происходящему и сказал, что супруги слишком много взяли на себя, заключив так много договоренностей и финансовых обязательств с различными компаниями и медиа-площадками. Как выйдут из положения супруги — покажет время.
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
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