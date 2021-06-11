Принц Гарри ушел в декрет для ухода за новорожденной дочерью

«Тем, что Гарри берет отпуск по уходу за ребенком с Меган, они демонстрируют, что забота о детях — это совместная ответственность. Это современная семья», — дала комментарий королевский комментатор NBC, Дейзи МакЭндрю для издания TODAY.

Она также отметила, что своим поступком, Гарри и Меган, хотят наглядно показать, что во время рождения малыша, оба родителя должны поддерживать и помогать друг другу, оставаться командой.

Напомним, что Лилибет стала первым членом британской королевской семьи, которая появилась за пределами Великобритании. Но прабабушка, королева Елизавета II, уже успела познакомиться с правнучкой. Правда, пока только по видеосвязи. После скандального интервью Опре Уинфри, отношения между Виндзорами приходят в норму — а принц Гарри и Меган Маркл, после отказа от королевских привилегий и обеспечения, успешно продолжают выстраивать свою самостоятельную жизнь в США.