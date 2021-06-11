Принц Гарри ушел в декрет для ухода за новорожденной дочерью
О своем решении взять декретный отпуск, принц Гарри заявил на сайте Archewell Foundation — некоммерческой организации, которой Гарри руководит вместе с супругой Меган. Всем сотрудникам этой компании, ставшим родителями, положен отпуск до 20 недель. Даже новоиспеченным папам.
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Фото: Getty Images
В Соединенном Королевстве, как и Америке, декретный отпуск для отцов, привычная практика: правда, срок меньше — не больше двух недель. Но, если, в момент, когда у пары, родился первый сын — Арчи, Гарри еще активно выполнял функции члена королевской семьи и не прерывал работу, то в этот раз, решил насладиться отцовством в полной мере.
«Тем, что Гарри берет отпуск по уходу за ребенком с Меган, они демонстрируют, что забота о детях — это совместная ответственность. Это современная семья», — дала комментарий королевский комментатор NBC, Дейзи МакЭндрю для издания TODAY.
Она также отметила, что своим поступком, Гарри и Меган, хотят наглядно показать, что во время рождения малыша, оба родителя должны поддерживать и помогать друг другу, оставаться командой.
Напомним, что Лилибет стала первым членом британской королевской семьи, которая появилась за пределами Великобритании. Но прабабушка, королева Елизавета II, уже успела познакомиться с правнучкой. Правда, пока только по видеосвязи. После скандального интервью Опре Уинфри, отношения между Виндзорами приходят в норму — а принц Гарри и Меган Маркл, после отказа от королевских привилегий и обеспечения, успешно продолжают выстраивать свою самостоятельную жизнь в США.
_ Фото и видео: _Getty Images, East News__
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