Принц Гарри едет к семье сам: Меган Маркл отказывается посещать Лондон

Но, по данным британских медиа, таких, как Mirror или Daily Mail — Меган останется в Америке с дочерью. И это уже точно известно. Основная причина — «Меган не собирается путешествовать в ближайшее время, так как только что родила ребенка».

«Герцогиня Сассекская не полетит в Великобританию, чтобы присоединиться к Гарри на открытии статуи его покойной матери, после того как американские СМИ в один голос заявили, что она сделает это», — уверяет королевский корреспондент The Telegraph, Виктория Уорд.