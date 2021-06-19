Принц Гарри едет к семье сам: Меган Маркл отказывается посещать Лондон
Поездка принца Гарри в Великобританию, приурочена к важному событию: открытию памятника в память принцессы Дианы. Открытие произойдет 1 июля — в день, когда принцессе могло испониться 60 лет. Уильям и Гарри заказали статую еще в 2017 году, чтобы отметить 20-ю годовщину смерти мамы и «признать тем самым ее положительное влияние» на общество. Но официальное открытие в 2020 году не состоялось из-за пандемиии.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance
Многие СМИ в Америке писали, что Меган Маркл прекрасно знает, как тяжело было ее супругу одному во время похорон дедушки Филиппа и не должна допустить, чтобы он переживал эти чувства в одиночестве снова.
Но, по данным британских медиа, таких, как Mirror или Daily Mail — Меган останется в Америке с дочерью. И это уже точно известно. Основная причина — «Меган не собирается путешествовать в ближайшее время, так как только что родила ребенка».
«Герцогиня Сассекская не полетит в Великобританию, чтобы присоединиться к Гарри на открытии статуи его покойной матери, после того как американские СМИ в один голос заявили, что она сделает это», — уверяет королевский корреспондент The Telegraph, Виктория Уорд.
Фото и видео: Picture Alliance, Rambler
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram