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Принц Гарри готовится вернуться в Великобританию из-за болезни принца Филиппа

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Королева Елизавета II и принц Филипп

Фото: Global Look Press

Ранее стало известно, что 99-летнего супруга королевы Елизаветы увезли в частную больницу в связи с резким ухудшением самочувствия.

Казалось бы, принц Гарри и Меган Маркл начали новую счастливую жизнь в США вдали от Букингемского дворца, но появились тревожные новости из Великобритании, которые могут заставить герцога Сассекского вернуться в родные края.

17 февраля стало известно, что 99-летний муж королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, был срочно госпитализирован. Информацию подтвердили в Букингемском дворце, при этом точная причина обращения принца Филиппа за медицинской помощью не была озвучена.

Издание Mirror сообщило, что 18 февраля принц Гарри самоизолировался в своем калифорнийском особняке, чтобы при первой надобности срочно вылететь из США в Британию и не быть угрозой распространения вируса. Принц уже арендовал частный самолет и регулярно получает новейшие сведения о состоянии дедушки.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Фото: Global Look Press

Как утверждают британские таблоиды, супруг королевы проведет по меньшей мере несколько дней в одной из частных клиник Британии. Скорее всего, коронавирусная инфекция тут ни при чем — в прошлом месяце королевская чета сделала прививку.

Напоним, что 14 февраля Гарри и Меган шокировали поклонников новостью о скором пополнении в их семье. Пара рассекретила вторую беременность Меган Маркл с помощью чувственного черно-белого снимка.

Вскоре в Сети засмеяли Гарри за немытые ноги на романтическом фото с женой, а Елизавета II отреагировала на известие о том, что ее внук и его супруга Меган Маркл ждут появления второго наследника.

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Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!