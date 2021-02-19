Принц Гарри готовится вернуться в Великобританию из-за болезни принца Филиппа

Казалось бы, принц Гарри и Меган Маркл начали новую счастливую жизнь в США вдали от Букингемского дворца, но появились тревожные новости из Великобритании, которые могут заставить герцога Сассекского вернуться в родные края.

17 февраля стало известно, что 99-летний муж королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, был срочно госпитализирован. Информацию подтвердили в Букингемском дворце, при этом точная причина обращения принца Филиппа за медицинской помощью не была озвучена.

Издание Mirror сообщило, что 18 февраля принц Гарри самоизолировался в своем калифорнийском особняке, чтобы при первой надобности срочно вылететь из США в Британию и не быть угрозой распространения вируса. Принц уже арендовал частный самолет и регулярно получает новейшие сведения о состоянии дедушки.