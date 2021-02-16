Принца Гарри назвали немытым за босые ноги на фотографии с Меган Маркл

На снимке в черно-белых тонах члены королевской семьи запечатлены на природе. Гарри одет в светлую рубашку и темные брюки. На его супруге белое платье длины макси. На трогательной фотографии Гарри и Меган отдыхают в солнечном парке, голова герцогини лежит на коленях у супруга, а свободное белое платье не скрывает отчетливо округлившегося живота.

Пользователи сразу заметили голые стопы принца. По их словам, это не очень эстетично. «Меньше всего мы хотим видеть мужские голые ноги. Разве что ноги Микеланджело», - написал один из юзеров. «Гарри нужно помыться», - добавил другой подписчик. «Купите ему обувь», - добавили они. «Почему у принца грязные стопы?» - заметил еще один человек.