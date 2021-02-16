Принца Гарри назвали немытым за босые ноги на фотографии с Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal
На снимке в черно-белых тонах члены королевской семьи запечатлены на природе. Гарри одет в светлую рубашку и темные брюки. На его супруге белое платье длины макси. На трогательной фотографии Гарри и Меган отдыхают в солнечном парке, голова герцогини лежит на коленях у супруга, а свободное белое платье не скрывает отчетливо округлившегося живота.
Пользователи сразу заметили голые стопы принца. По их словам, это не очень эстетично. «Меньше всего мы хотим видеть мужские голые ноги. Разве что ноги Микеланджело», - написал один из юзеров. «Гарри нужно помыться», - добавил другой подписчик. «Купите ему обувь», - добавили они. «Почему у принца грязные стопы?» - заметил еще один человек.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские ждут второго малыша, об этом стало известно 14 февраля. Пресс-секретарь пары добавил, что первый ребенок Гарри и Меган, Арчи, «будет старшим братом». Отметим, что второй ребенок в семье младшего сына принцессы Дианы станет 12-м правнуком королевы Великобритании.
Вскоре после этого появилась реакция Букингемского дворца: королева Великобритании Елизавета II была рада новости о скором пополнении в семье Маркл и искренне поздравила супругов.
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Фото: Instagram/@sussexroyal
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