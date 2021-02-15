Елизавета II отреагировала на новость о новой беременности Меган Маркл
Фото: East News
Как уточнил представитель Букингемского дворца, она поздравила пару. «Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», — подчеркнул он.
О том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут второго малыша, стало известно 14 февраля. Пресс-секретарь пары добавил, что первый ребенок Гарри и Меган, Арчи, «будет старшим братом». Отметим, что второй ребенок в семье младшего сына принцессы Дианы станет 12-м правнуком королевы Великобритании.
Как пишет издание, ровно 37 лет назад, в 1984 году, в День святого Валентина Диана оповестила о своей беременности принцем Гарри. Ранее подозрения о беременности Маркл появились после того, как пару сфотографировали на выходе из медицинского центра в Лос-Анджелесе. Меган выдала чрезмерная маскировка — в жаркий день она надела свитер и парку, что и натолкнуло прессу и поклонников на подозрения.
В ноябре Меган Маркл рассказала, что потеряла ребенка после переезда в США. Герцог и герцогиня Сассекские тяжело переживали эту утрату. Напомним, Гарри и Меган перестали исполнять функции членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года.
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Фото: Instagram/@sussexroyal, East News
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