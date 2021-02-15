Елизавета II отреагировала на новость о новой беременности Меган Маркл

Как пишет издание, ровно 37 лет назад, в 1984 году, в День святого Валентина Диана оповестила о своей беременности принцем Гарри. Ранее подозрения о беременности Маркл появились после того, как пару сфотографировали на выходе из медицинского центра в Лос-Анджелесе. Меган выдала чрезмерная маскировка — в жаркий день она надела свитер и парку, что и натолкнуло прессу и поклонников на подозрения.

В ноябре Меган Маркл рассказала, что потеряла ребенка после переезда в США. Герцог и герцогиня Сассекские тяжело переживали эту утрату. Напомним, Гарри и Меган перестали исполнять функции членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года.

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