Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка
Фото: Instagram
Новость, что герцогиня вновь готовится стать матерью подтвердил официальный представитель пары.
Радостная новость появилась на Instagram-странице фотографа Мисана Гарримана, который на протяжении долгих лет был близким другом герцогов Сассекских. В 2018 году он запечатлел их свадьбу, а недавно в его блоге появилось объявление в сопровождении нового черно-белого снимка.
На трогательной фотографии Гарри и Меган отдыхают в солнечном парке, голова герцогини лежит на коленях у супруга, а свободное белое платье не скрывает отчетливо округлившегося живота.
«Мег, я был на твоей свадьбе, чтобы стать свидетелем начала этой истории любви, и, подруга, для меня большая честь запечатлеть ее продолжение. Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с радостной новостью!» — написал фотограф под снимком.
«Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка» — подтвердил их официальный представитель.
Вскоре после этого появилась реакция Букингемского дворца: королева Великобритании Елизавета II была рада новости о скором пополнении в семье Маркл и искренне поздравила супругов. «Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», — заявил представитель королевской семьи.
Подозрения о беременности герцогини Сассекской появились после того, как Меган и Гарри сфотографировали на выходе из медицинского центра в Лос-Анджелесе. Герцогиню выдала чрезмерная маскировка — в жаркий день она надела свитер и парку, что и натолкнуло прессу и поклонников на подозрения.
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Фото: Global Look Press, East News, Instagram / @sussexroyal