Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Новость, что герцогиня вновь готовится стать матерью подтвердил официальный представитель пары.

Радостная новость появилась на Instagram-странице фотографа Мисана Гарримана, который на протяжении долгих лет был близким другом герцогов Сассекских. В 2018 году он запечатлел их свадьбу, а недавно в его блоге появилось объявление в сопровождении нового черно-белого снимка.

На трогательной фотографии Гарри и Меган отдыхают в солнечном парке, голова герцогини лежит на коленях у супруга, а свободное белое платье не скрывает отчетливо округлившегося живота.

«Мег, я был на твоей свадьбе, чтобы стать свидетелем начала этой истории любви, и, подруга, для меня большая честь запечатлеть ее продолжение. Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с радостной новостью!» — написал фотограф под снимком.