Муж королевы Елизаветы герцог Эдинбургский срочно госпитализирован

В Великобритании срочно госпитализировали 99-летнего супруга королевы Елизаветы, герцога Эдинбургского. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Букингемский дворец. Уточняется, что госпитализация принца Филиппа была предпринята по совету его лечащего врача в качестве меры предосторожности.

В одной из частных больниц Британии супругу королевы придется провести по меньшей мере несколько дней. Заражение коронавирусом члена королевской семьи не подтверждено — в январе стало известно, что и Елизавета II и принц Филипп привились от инфекции.

Точные причины госпитализации и предполагаемый диагноз принца Филиппа не сообщаются, представители Букингемского дворца отмечают, что у герцога резко ухудшилось самочувствие.

Ранее стало известно о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл скоро станут родителями во второй раз.

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