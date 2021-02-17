Муж королевы Елизаветы герцог Эдинбургский срочно госпитализирован
Фото: Global Look Press
В Великобритании срочно госпитализировали 99-летнего супруга королевы Елизаветы, герцога Эдинбургского. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Букингемский дворец. Уточняется, что госпитализация принца Филиппа была предпринята по совету его лечащего врача в качестве меры предосторожности.
В одной из частных больниц Британии супругу королевы придется провести по меньшей мере несколько дней. Заражение коронавирусом члена королевской семьи не подтверждено — в январе стало известно, что и Елизавета II и принц Филипп привились от инфекции.
Точные причины госпитализации и предполагаемый диагноз принца Филиппа не сообщаются, представители Букингемского дворца отмечают, что у герцога резко ухудшилось самочувствие.
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Фото: Global Look Press
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