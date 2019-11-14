Правильные мысли: диетологи раскрыли секрет похудения Любови Успенской на 10 кг
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Фото: Instagram
Любовь Успенская не раз признавалась, что гордится своей фигурой и что ей нравится ловить восторженные взгляды зрителей.
Она не скрывает, что делала пластические операции, но не признается, сколько их у нее было. Королева душевной песни, как Успенская сама себя называет, любит эпатировать публику, надевая мини-платья и делая откровенные заявления. Любовь уверена, что ее молодость и красота, которые она хочет сохранить до 90 лет, позволяют ей это делать.
Фото: Instagram
Поддерживать стройную фигуру 65-летней Успенской помогает чудо-диета, благодаря которой она похудела на 10 килограммов. Главный ее секрет в том, что нужно отключить мысли о еде.
Диетолог Елена Соломатина подтвердила изданию Teleprogramma.pro, что такой метод может работать. «Важно переформатировать свой мозг и не думать о еде. Для этого нужно перенаправить свое внимание на другие вещи. Человек влюбленный или просто увлеченный чем-то может и не вспомнить о еде. Попробуйте придумать себе какое-то интересное занятие», — приводит издание слова специалиста.
Диетолог также отметила, что метод отказа от еды после 6 часов вечера работает не со всеми. «Если человек ложится спать поздно, то ему такой метод не подойдет, он просто не сможет заснуть из-за голода», — рассказывает специалист.
А вам нравится, как выглядит Любовь Успенская?
Фото и видео: Instagram
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