«Шикарная девушка»: 65-летняя Успенская в ботфортах и серебристом мини восхитила Сеть смелым образом

«Очень стройная, моложавая, ухоженная, талантливая женщина», «Вы очень хорошо выглядите, и очень стильно, всегда со вкусом все подобрано — пример для подражания», «Костюм шикарный, впрочем, как и все остальное! Всегда любуюсь вашими нарядами!» — пишут в комментариях. О других ярких выходах Любви Успенской читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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