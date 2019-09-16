«Шикарная девушка»: 65-летняя Успенская в ботфортах и серебристом мини восхитила Сеть смелым образом

«Как вам мой новый концертный костюм?» — спросила Любовь мнение фолловеров. Для выступления в Нью-Йорке звезда выбрала фактурный комбинезон-кольчугу в оттенке серебристый металлик с золотым кантом. Линию талии подчеркнул тонкий черный пояс, а длина мини поставила акцент на стройные ноги. Завершением образа стали замшевые ботфорты на шпильке — визитная карточка стиля Успенской.
«Очень стройная, моложавая, ухоженная, талантливая женщина», «Вы очень хорошо выглядите, и очень стильно, всегда со вкусом все подобрано — пример для подражания», «Костюм шикарный, впрочем, как и все остальное! Всегда любуюсь вашими нарядами!» — пишут в комментариях. О других ярких выходах Любви Успенской читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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