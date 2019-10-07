Любовь Успенская откровенно рассказала об отношениях с мужем и о желании сохранить молодость до 90 лет

Несколько месяцев назад Успенская заявила, что снова хочет стать матерью и ищет донора яйцеклетки. Артистка до сих пор не отказалась от этой идеи: «Хочу еще одного ребенка, ведь люблю плач, шум и крик. Дети добавляют смысла и радости. Поэтому надеюсь скоро снова стать мамой».

В интервью она также рассказала, что самая дорогая вещь в ее доме — это аптечка. «Я не экономлю на красоте здоровье и хороших вещах. Я много работала и заслужила право носить дорогие вещи. Никогда не надену подделку, это ниже моего достоинства», — призналась она.

Самыми сексуальными мужчинами Успенская считает президента России Владимира Путина и актера Марлона Брандо. «У Путина мозг работает отлично, а это и есть сама привлекательная черта в мужчине. А Марлон Брандо просто идеален, таких актеров больше нет», — отметила артистка.