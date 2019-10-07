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Любовь Успенская откровенно рассказала об отношениях с мужем и о желании сохранить молодость до 90 лет

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Любовь Успенская

Фото: Instagram

Певица счастлива в браке уже 30 лет.

Любовь Успенская в откровенном интервью изданию StarHit рассказала о семейных традициях, желании продлить молодость и мечте еще раз стать мамой.

Любовь Успенская во время гастролей в США

65-летняя певица не отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов и корректировала внешность. В то же время она призналась, что ее раздражает, когда пишут, что она снова легла под нож. «Но в 90 лет буду такой же, как и сегодня. Благодаря тому самому ножу», — говорит Успенская. Любовь также добавила, что не любит, когда к ней лезут в душу: «Я не должна рассказывать поклонникам все о себе».

Актриса призналась, что чувствует себя привлекательной, когда выходит на сцену и видит восторженные глаза поклонников. «Тогда я понимаю, что в отличной форме. Вообще мне в себе нравится все. Это нескромно, но зато самооценка на уровне», — добавляет она.

На вопрос, чего она боится, Любовь отвечает: «Боюсь, что дочь не станет певицей. У нее прекрасные данные, и будет жалко, если она направит их не в то русло», — говорит артистка.

С отцом единственной дочери Татьяны Александром Плаксиным Любовь Успенская живет уже больше 30 лет. Их свадьба состоялась в 1989 году. Артистка рассказывает, что у них с супругом есть традиция: даже если она улетает на гастроли рано утром, он должен проснуться и проводить ее. Однажды, когда он этого не сделал, Любовь на него сильно обиделась. Она также добавила, что из-за напряженного рабочего графика редко видится с мужем. «Муж не одобряет, что я редко могу с ним разделить постель. Но такая уж ему досталась жена. Ничего не поделаешь», — разоткровенничалась Любовь Успенская.

Любовь Успенская рассказывает о знакомстве с мужем

Несколько месяцев назад Успенская заявила, что снова хочет стать матерью и ищет донора яйцеклетки. Артистка до сих пор не отказалась от этой идеи: «Хочу еще одного ребенка, ведь люблю плач, шум и крик. Дети добавляют смысла и радости. Поэтому надеюсь скоро снова стать мамой».

В интервью она также рассказала, что самая дорогая вещь в ее доме — это аптечка. «Я не экономлю на красоте здоровье и хороших вещах. Я много работала и заслужила право носить дорогие вещи. Никогда не надену подделку, это ниже моего достоинства», — призналась она.

Самыми сексуальными мужчинами Успенская считает президента России Владимира Путина и актера Марлона Брандо. «У Путина мозг работает отлично, а это и есть сама привлекательная черта в мужчине. А Марлон Брандо просто идеален, таких актеров больше нет», — отметила артистка.

Фото: Instagram, кадры программы «Пока все дома»

Видео: Instagram, Первый канал

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