«Любочка, хватит худеть»: в Сети обсуждают новое фото постройневшей Любови Успенской

Любовь Успенская гастролирует по США. На днях певица выступила в Сиэтле, а после концерта поделилась фотографией, сделанной за кулисами. Для выступления 65-летняя певица выбрала короткий серебристый комбинезон, который дополнила черными сапогами-ботфортами.
«Бомба», «Роскошная», «Выглядит потрясающе!», «Не просто хороша, а бесподобна», «Любочка, у вас только один недостаток, с каждым годом Вы становитесь все моложе и привлекательнее», — восхищаются фолловеры певицей.
«Любочка, хватит худеть», — взывают те, кто переживает за Любовь.
А вам нравится, как выглядит Любовь Успенская?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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