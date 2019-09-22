«Любочка, хватит худеть»: в Сети обсуждают новое фото постройневшей Любови Успенской

«Бомба», «Роскошная», «Выглядит потрясающе!», «Не просто хороша, а бесподобна», «Любочка, у вас только один недостаток, с каждым годом Вы становитесь все моложе и привлекательнее», — восхищаются фолловеры певицей.

«Любочка, хватит худеть», — взывают те, кто переживает за Любовь.

А вам нравится, как выглядит Любовь Успенская?