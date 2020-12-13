«Потрясающая»: Анфиса Чехова примерила яркий образ и собрала комплименты

Как и многие девушки Анфиса Чехова сейчас активно занимается подготовкой к Новому году. Звезда примерила элегантный и роскошный наряд, который думает надеть в праздничную ночь.

Знаменитая брюнетка вышла в свет в фиолетовом облегающем платье длины миди с глубоким декольте. Такой образ подчеркнул красоту и шикарные аппетитные формы телеведущей.