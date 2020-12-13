«Потрясающая»: Анфиса Чехова примерила яркий образ и собрала комплименты
Фото: @achekhova / Instagram
Как и многие девушки Анфиса Чехова сейчас активно занимается подготовкой к Новому году. Звезда примерила элегантный и роскошный наряд, который думает надеть в праздничную ночь.
Знаменитая брюнетка вышла в свет в фиолетовом облегающем платье длины миди с глубоким декольте. Такой образ подчеркнул красоту и шикарные аппетитные формы телеведущей.
«А может на Новый год быть в фиолетовом?», — прокомментировала публикацию актриса.
«Это платье просто бомба, сидит просто потрясно!», «Анфиса,Вам очень идёт каре», «Мои любимые цвет и фасон! Футляр подчеркивает фигуру. Фиолетовый цвет- символ мистики. Женщина в таком наряде- незабываема!», «Цвет потрясающий! Причёска огонь! Милая девушка!», «Как все таки новая любовь меняет женщин. Помолодела лет на 10. Умница!», «Очень красивая», «Очень красиво! По психологии цвета фиолетовый-мистический и загадочный», «Очень идет новая стрижка!», — восхищаются восторженные поклонники переменами Чеховой.
К слову, в последнее время их у нее не мало. Совсем недавно мы писали, что телеведущей сделали предложение и она ответила согласием. Кроме того, знаменитость сменила имидж: она сильно похудела и отрезала свои длинные волосы, сделав стильное удлиненное карэ.
Фото и видео: @achekhova / Instagram
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