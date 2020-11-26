«Я сказала "Да!"»: Анфиса Чехова похвасталась колечком на безымянном пальце

Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками фотографиями с красивым кольцом, которое она надела на безымянный палец и подписала фотографию «Я сказала "Да!"». Впрочем, на поверку все оказалось гораздо прозаичнее — хвастается она собственным подарком себе любимой.

«За мою жизнь мне несколько раз делали предложение. Правда без кольца и колена. Нет, однажды кольцо дарили... Но отобрали при первой же серьезной ссоре.

Отчасти из-за этого с замужеством у меня не складывалось, но может еще виной моя "бракофобия", от которой я благополучно избавилась. Надеюсь.

Сказать "Да" мужчине мне всегда было тяжело. В голову приходили какие-то несовременные мысли: "Готова ли я именно с ним прожить до конца своих дней?". Как будто разводов не существует...

Но зато я всегда умела сказать "Да" своим желаниям», — рассказывает Анфиса, признавшись, что сделала себе отличный подарок на день рождения.

Подписчики оценили шутку телеведущей, хотя некоторые всерьез обиделись:

«Чуть не начала поздравлять с замужеством», «А ведь люди ждут открытости, честности. Неприятный осадок. Стыдно должно быть...», «Анфиса! Шутница!», «Ох, а я уж подпрыгнула от такой новости! Умеете вы, Анфиса, заинтриговать!», «Анфиса! Такое начало!!! И концовка.... эх! Вы такая замечательная, красивая и умная,... от всего сердца любви вам огромной и счастливой», «Анфиса, гений аллегории!!! Красотка!».

Стоит отметить, что возлюбленный у телеведущей есть, и не так давно она раскрыла его личность. Им оказался Эдуард Демченко — ранее Чехова опубликовала в своем Instagram совместные фотографии с возлюбленным. По профессии Эдуард — дерматокосметолог и телеведущий, работает на шоу «Красота по-русски» на канале «НТВ».