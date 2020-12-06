«Минус двадцать лет»: Анфиса Чехова отрезала длинные волосы и стала выглядеть намного моложе

«Я давно хотела карэ, но меня постоянно отговаривал мой гениальный мастер. Но в этот раз она сказала: «Вот теперь, я вижу, ты созрела». И рубанула мне всю длину.Такие короткие волосы у меня были ровно 20 лет назад, в 2000 году. Сейчас, как будто на машине времени перенеслась в свою юность!», - добавила артистка.

«Лет на 15 помолодела! Класс!», «Ой, ну хорошенькая», «Сменили имидж! Вам идет», «Сразу моложе выглядеть стали», «Вы и так молодо выглядите, а с новой стрижкой вообще девчонка!», «Очень красивая», «-20 лет сразу! Такая красавица», «Ну такая нереальная красотка», «Анфиса, очень идёт!», — обсуждают восторженные поклонники перемены Чеховой.