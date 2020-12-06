«Минус двадцать лет»: Анфиса Чехова отрезала длинные волосы и стала выглядеть намного моложе
Фото: @achekhova / Instagram
Долгое время телеведущая носила длинные волосы. Но сейчас она решила кардинально сменить имидж и вернуться к той прическе, которую носила двадцать лет назад.
«Декабрь - месяц перемен! Хочу встретить новый год с новыми мыслями! И как любая истинная женщина, расставаясь с прошлым, кардинально меняю прическу!», - написала знаменитая брюнетка.
«Я давно хотела карэ, но меня постоянно отговаривал мой гениальный мастер. Но в этот раз она сказала: «Вот теперь, я вижу, ты созрела». И рубанула мне всю длину.Такие короткие волосы у меня были ровно 20 лет назад, в 2000 году. Сейчас, как будто на машине времени перенеслась в свою юность!», - добавила артистка.
«Лет на 15 помолодела! Класс!», «Ой, ну хорошенькая», «Сменили имидж! Вам идет», «Сразу моложе выглядеть стали», «Вы и так молодо выглядите, а с новой стрижкой вообще девчонка!», «Очень красивая», «-20 лет сразу! Такая красавица», «Ну такая нереальная красотка», «Анфиса, очень идёт!», — обсуждают восторженные поклонники перемены Чеховой.
Фото: @achekhova/ Instagram
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