Анфиса Чехова показала теплые фотографии с длинноволосым сыном у фонтана

Она заявила, что нашла причину, почему люди пишут такие комментарии.

«Это глубоко психологическая проблема, причем проблема целого поколения. Их внутренние дети, воспитанные мамами и бабушками из советских времен, возмущаются в моем сыне тем, что никогда не позволяли себе: Быть собой! Радоваться, выражать эмоции, беситься, иметь собственное мнение, быть свободным в самовыражении!», отмечает она.

В комментариях развернулись настоящие дискуссии на эту тему.

«Точно. Раньше воспитанный было равноценно удобный, хотя этого наши родители и не признают. Но очень часто указывают молодым на неправильное воспитание, по тих мнению», пишут в комментариях подписчики.