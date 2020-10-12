Анфиса Чехова показала теплые фотографии с длинноволосым сыном у фонтана
Фото: www.instagram.com/achekhova/?hl=ru
Телеведущая Анфиса Чехова показала теплую фотосессию со своим подросшим сыном у фонтана. Сразу же, в подписи к посту, она рассказала о том, что, выкладывая фотографии сына, часто сталкивается с настоящим шквалом критики.
«Чего я только не читаю в директ: «Какой невоспитанный», «Постригите ребенка», «Вот вырастит он и вам покажет!», «У него даже друзей нет» и это еще самые ласковые заявления», пишет Анфиса.
Она заявила, что нашла причину, почему люди пишут такие комментарии.
«Это глубоко психологическая проблема, причем проблема целого поколения. Их внутренние дети, воспитанные мамами и бабушками из советских времен, возмущаются в моем сыне тем, что никогда не позволяли себе: Быть собой! Радоваться, выражать эмоции, беситься, иметь собственное мнение, быть свободным в самовыражении!», отмечает она.
В комментариях развернулись настоящие дискуссии на эту тему.
«Точно. Раньше воспитанный было равноценно удобный, хотя этого наши родители и не признают. Но очень часто указывают молодым на неправильное воспитание, по тих мнению», пишут в комментариях подписчики.
Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!