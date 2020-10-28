«Без макияжа и фильтров»: Анфиса Чехова показала, как выглядит в отпуске
Фото: www.instagram.com/achekhova/?hl=ru
Анфиса Чехова, которая сейчас вместе с сыном наслаждается отпуском, решила показать своим поклонникам, какая она на самом деле. Телеведущая выложила честную фотографию, по ее собственному заявлению, — без фильтров и без макияжа.
На фото она позирует на фоне морского заката в уютном бежевом худи.
«Ни макияжа, ни фильтров... НИЧЕГО! Кроме моей Любви к этому невероятному миру», — подписала фото Анфиса.
Подписчикам Анфисы такая честность пришлась очень по душе — они отметили, что телеведущая выглядит очень естественной, натуральной и красивой.
«Ни макияжа, ни фильтров.... А в остальном красота....», «Когда женщина счастлива, ей всегда к лицу море», «Лучший макияж — это счастливое лицо», «Без фильтров лучше!! Вы настоящая!!!», «Очень красиво, никого не слушайте, такие настоящие эмоции», — считают подписчики. Правда, некоторые заявили, что Анфиса не до конца честна, и что татуаж и приклеенные ресницы никуда не делись.
«Не считая татуажа бровей, губ и наращенных ресниц — всё натуральное!!!», «Только наклеенные ресницы», — критикуют ее некоторые из подписчиков.
Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой
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