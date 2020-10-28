«Без макияжа и фильтров»: Анфиса Чехова показала, как выглядит в отпуске

Анфиса Чехова, которая сейчас вместе с сыном наслаждается отпуском, решила показать своим поклонникам, какая она на самом деле. Телеведущая выложила честную фотографию, по ее собственному заявлению, — без фильтров и без макияжа.

На фото она позирует на фоне морского заката в уютном бежевом худи.

«Ни макияжа, ни фильтров... НИЧЕГО! Кроме моей Любви к этому невероятному миру», — подписала фото Анфиса.