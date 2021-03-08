Попытка суицида и пол второго ребенка: скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Знаменитая брюнетка призналась, что из-за жуткой травли ее посещали мысли о самоубийстве. «Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль», — вспоминает она.

Герцогиня Сассекская отметила, что члены королевский семьи отличаются от «людей, управляющих этим институтом». По словам Маркл, у нее сложились хорошие отношения с Елизаветой II. Тут же экс-актриса рассказала и о расизме во дворце — во время ее беременности Арчи некоторые из членов королевской четы «были обеспокоены» тем, насколько темной будет его кожа. «Я не хочу нанести еще больший урон семье», — ответила она на вопрос, кто же является расистом на самом деле.

Главной новостью и темой для обсуждения стала вторая беременность Меган. Супруги рассказали, что ждут девочку. «Родить сына, а затем и дочку, чего еще можно хотеть от жизни?», — сказал принц Гарри на интервью.

Опра Уинфри также расспросила возлюбленных о реакции семьи на решение пары отказаться от королевских обязанностей. По словам Гарри, наследник британского престола принц Чарльз перестал разговаривать с сыном. «Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки и попросил меня изложить все это письменно», — отметил герцог Сассекский. Сейчас же, отец с сыном снова поддерживают отношения, но все же, как заявил Гарри, им еще «есть, над чем работать».