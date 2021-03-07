Стали известны новые подробности скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри

Британский продюсер Марк Борковски высказался: «Очевидно, что в данный момент Меган и Гарри пытаются создать свой бренд. Это будет не последний раз, когда мы услышим их, им придется идти вперед и создавать контент. Ведь у них дорогой образ жизни в Америке».

Напомним, что Меган Маркл одержала победу в судебном процессе с Ассоциацией газет, представляющей издания Mail On Sunday и MailOnline. Поводом стала публикация личной информации и нарушение права на частную жизнь — в британских изданиях появилось письмо, отправленное Меган своему отцу, Томасу Марклу. Материалы были опубликованы еще в то время, когда Меган жила в Британии. Меган потребовала вернуть ей копию письма, удалить все упоминания письма в СМИ, а также опубликовать материалы с извинениями. Именно заметки британских таблоидов стали одной из причин отъезда герцогини Сассекской из Британии и отказа от титула.

Ранее дело против британских СМИ за публикацию неверной информации выиграл ее супруг, принц Гарри. В британских СМИ написали, что после того, как Гарри по просьбе жены покинул Британию, он забросил свои патронаты, связанные с армией, и не помогал военнослужащим. Представитель издания принес принцу публичные извинения.