Стали известны новые подробности скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри
Фото: Global Look Press
Стало известно, что помимо герцогов Сассекских в интервью приняли участие бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дики Арбитер, а также биограф британской королевской семьи Хуго Уикерс, который в новом анонсе заявил, что не считает Меган Маркл жертвой: «Принц Гарри был очень юн, когда его мать, принцесса Уэльская, проходила через все проблемы. И я думаю, когда он рос, он осознавал, что он был слишком мал, чтобы защитить ее, и видел в ней жертву. И когда эта девушка, его жена, сказала, что она тоже жертва, он бросился на ее защиту. Но, боюсь, ситуация совсем иная, потому что она никакая не жертва — она всем этим управляет».
Фото: Global Look Press
Британский продюсер Марк Борковски высказался: «Очевидно, что в данный момент Меган и Гарри пытаются создать свой бренд. Это будет не последний раз, когда мы услышим их, им придется идти вперед и создавать контент. Ведь у них дорогой образ жизни в Америке».
Напомним, что Меган Маркл одержала победу в судебном процессе с Ассоциацией газет, представляющей издания Mail On Sunday и MailOnline. Поводом стала публикация личной информации и нарушение права на частную жизнь — в британских изданиях появилось письмо, отправленное Меган своему отцу, Томасу Марклу. Материалы были опубликованы еще в то время, когда Меган жила в Британии. Меган потребовала вернуть ей копию письма, удалить все упоминания письма в СМИ, а также опубликовать материалы с извинениями. Именно заметки британских таблоидов стали одной из причин отъезда герцогини Сассекской из Британии и отказа от титула.
Ранее дело против британских СМИ за публикацию неверной информации выиграл ее супруг, принц Гарри. В британских СМИ написали, что после того, как Гарри по просьбе жены покинул Британию, он забросил свои патронаты, связанные с армией, и не помогал военнослужащим. Представитель издания принес принцу публичные извинения.
Фото: Global Look Press
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