Принц Гарри вынужден отказаться от всех титулов ради американского гражданства

Конечно, такие высказывания много кому не понравились. Так, например королевский эксперт Анжела Левин произнесла речь, в которой сказала, что принцу Гарри необходимо отказаться от всех своих титулов и стать гражданином США, чтобы иметь возможность критиковать и высказываться.

«Конечно, наличие титулов позволило герцогу заключать различные выгодные сделки, но он не должен злоупотреблять этим. Я думаю, что решение Гарри читать лекции о том, как жить, что делать и за кого голосовать – это ошибка. Особенно в Соединенных Штатах», – сказала Левин в интервью порталу Express.