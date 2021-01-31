Принц Гарри вынужден отказаться от всех титулов ради американского гражданства
Фото: @sussexroyal/ Instаgram
После переезда в США принц Гарри много раз высказывался о политике. И почти всегда его комментарии были негативными. Особое внимание он уделял протестам в Капитолии, которые прошли в середине января. Герцог заявил, что такое поведение граждан в демократической стране невозможно. Кроме того, он сказал, что необходимо провести реформы, связанные с социальным сетями. По его мнению, необходимо следить за тем, что пользователи публикуют в Сети.
Конечно, такие высказывания много кому не понравились. Так, например королевский эксперт Анжела Левин произнесла речь, в которой сказала, что принцу Гарри необходимо отказаться от всех своих титулов и стать гражданином США, чтобы иметь возможность критиковать и высказываться.
«Конечно, наличие титулов позволило герцогу заключать различные выгодные сделки, но он не должен злоупотреблять этим. Я думаю, что решение Гарри читать лекции о том, как жить, что делать и за кого голосовать – это ошибка. Особенно в Соединенных Штатах», – сказала Левин в интервью порталу Express.
К слову, ранее мы писали, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл перестала использовать свою фамилию в публичных выступлениях, пишет Daily Express.
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Фото и видео: @sussexroyal / Instagram
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