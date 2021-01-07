Супруга британского принца Гарри Меган отказалась от фамилии Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal
Год назад герцог и герцогиня Сассекские покинули Букингемский дворец, отказавшись от рабочих королевских обязанностей. Тогда королева Великобритании Елизавета II запретила внуку и его жене использовать аристократические титулы для независимого заработка денег и подписываться королевскими особами. Как пишет издание, например, Меган и Гарри пришлось отказаться от своего популярного Instagram-аккаунта.
В подкастах Archewell Audio на Spotify, в которых приняли участие члены королевской семьи, герцогиня Сассекская фигурирует везде просто как Меган, а Гарри указан принцем. Вместо фамилии рядом с именем Меган стоит «герцогиня Сассекская». В разделе «О нас» говорится: «Принц Гарри, герцог Сассекский, и Меган, герцогиня Сассекская, представляют Archewell Audio только на Spotify. Следите за обновлениями».
Напомним, с тех пор как пара обручилась в 2018 году, Меган официально стала герцогиней. Титул она может использовать в качестве фамилии, как это всегда делают большинство «пришедших» в королевскую семью. По данным экспертов, данный шаг может означать, что Меган Маркл больше не будет официально использовать фамилию своего отца.
Напомним, недавно она и принц Гарри заключили многолетнее соглашение с американским потоковым гигантом о создании и размещении подкастов.
Фото: Instagram/@sussexroyal
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