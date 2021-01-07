Супруга британского принца Гарри Меган отказалась от фамилии Маркл

Напомним, с тех пор как пара обручилась в 2018 году, Меган официально стала герцогиней. Титул она может использовать в качестве фамилии, как это всегда делают большинство «пришедших» в королевскую семью. По данным экспертов, данный шаг может означать, что Меган Маркл больше не будет официально использовать фамилию своего отца.

Напомним, недавно она и принц Гарри заключили многолетнее соглашение с американским потоковым гигантом о создании и размещении подкастов.