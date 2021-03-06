Стала известна стоимость нового интервью принца Гарри и Меган Маркл
Фото: Global Look Press
По данным издания Wall Street Journal, американский канал CBS заплатил более 7 миллионов долларов за долгожданное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл. Двухчасовая беседа ведущей Опры Уинфри с герцогами Сассекскими станет их первым совместным телеинтервью с тех пор, как пара решила покинуть Букингемский дворец в прошлом году. В тизере, выпущенном в минувшую пятницу, Меган Маркл призналась Опре Уинфри, что теперь чувствует себя «освобожденной».
Фото: Global Look Press
К слову, недавно мы писали, как Принц Гарри и Меган Маркл выиграли свое первое дело против британской прессы. Принц Гарри после переезда в США одержал первую победу против британской прессы — вместе с супругой они обвинили журналистов в клевете. Об этом сообщает Page Six. Гарри удалось выиграть дело по иску, поданному против британского издания Daily Mail.
Лондонский высший суд признал правоту принца Гарри против издания Daily Mail, которые заявили в одном из своих материалов, что после того, как Гарри по просьбе жены покинул Британию, он забросил свои патронаты, связанные с армией, и не помогал военнослужащим. Представитель издания принес принцу публичные извинения, а также выплатил компенсацию, размер которой пока не уточняется.
Фото: Global Look Press
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