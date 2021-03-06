Стала известна стоимость нового интервью принца Гарри и Меган Маркл

К слову, недавно мы писали, как Принц Гарри и Меган Маркл выиграли свое первое дело против британской прессы. Принц Гарри после переезда в США одержал первую победу против британской прессы — вместе с супругой они обвинили журналистов в клевете. Об этом сообщает Page Six. Гарри удалось выиграть дело по иску, поданному против британского издания Daily Mail.

Лондонский высший суд признал правоту принца Гарри против издания Daily Mail, которые заявили в одном из своих материалов, что после того, как Гарри по просьбе жены покинул Британию, он забросил свои патронаты, связанные с армией, и не помогал военнослужащим. Представитель издания принес принцу публичные извинения, а также выплатил компенсацию, размер которой пока не уточняется.