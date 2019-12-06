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Поклонники Альбины Джанабаевой оценили ее образ в сверкающем красном платье: «Во всех нарядах хороша!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Певица и актриса собрала букет комплиментов.

Альбина Дажанабаева стала гостьей на вечеринке своей подруги — дизайнера Яны Расковаловой. Для выхода в свет певица выбрала сверкающее алое платье с запахом и черные босоножки на высоком каблуке.

Альбина призналась, что прекрасно провела время и даже выиграла в рулетку. «Спасибо за великолепный вечер @yanaraskovalova. Было так душевно, празднично, красиво и по-новогоднему! Спасибо за красоту и настроение! И еще: я впервые играла, и выиграла в рулетку прекрасное сердце из топаза», — рассказала Альбина подписчикам в Instagram.

Фото: Instagram

Поклонники отметили, что своим постом Альбина создала настоящее новогоднее настроение, и пожелали ей отлично дня. Не обошлось, конечно, и без комплиментов в адрес любимой артистки. «Красивая стройняшка», «И самое главное, что вы нереально красивая! Самая лучшая! Я вас обожаю! Любуюсь вами!», «Красное платье вам очень идет», «В любом наряде Альбинушка хороша», — написали в комментариях.

Поклонники не скупятся на похвалы Альбине Джанабаевой. Так, недавно фолловеры оценили ее дерзкий образ с косичками и похвалили за смелый вечерний наряд.

Кстати, оценили фанаты семьи Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе и их первое совместное видео. Многие признались, что клип вызвал у них слезы.

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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