Поклонники Альбины Джанабаевой оценили ее образ в сверкающем красном платье: «Во всех нарядах хороша!»

Поклонники отметили, что своим постом Альбина создала настоящее новогоднее настроение, и пожелали ей отлично дня. Не обошлось, конечно, и без комплиментов в адрес любимой артистки. «Красивая стройняшка», «И самое главное, что вы нереально красивая! Самая лучшая! Я вас обожаю! Любуюсь вами!», «Красное платье вам очень идет», «В любом наряде Альбинушка хороша», — написали в комментариях.

Поклонники не скупятся на похвалы Альбине Джанабаевой. Так, недавно фолловеры оценили ее дерзкий образ с косичками и похвалили за смелый вечерний наряд.

Кстати, оценили фанаты семьи Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе и их первое совместное видео. Многие признались, что клип вызвал у них слезы.