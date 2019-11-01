«С косичками Вы как девочка»: 40-летняя Альбина Джанабаева покорила фанатов дерзким образом

«Божеееее, с косичками Вы как девочка!!!! Такая красивая и очень миленькая», «Цвет волос прикольный. Рыжее это ваше», «Мне таааак нравится этот образ! Красиво и стильно», «Дерзкая!», «Образ великолепный! Вам идет», «Очень похожи в этом образе с солисткой украинской группы Hardkiss», «Образ напоминает время той ВиаГры, ну кроме косичек», «Вы смелая! Уважаю вас за умение быть разной и при этом не терять себя в любом образе», — комментируют подписчики.

«Немного странноватый образ... привыкли к Вашему безупречному стилю и вкусу — а здесь перебор с эклектикой. Нет?», «Как то не понятно ..трусы ..пиджак ..лифчик», «Наряд очень странный...трусы в пиджаке?...А косички Вам идут», «Скоро наверное и зрители будут приходить на концерт в плавках», «Скоро в трусах на рынок ходить будем», — иронизируют недовольные.