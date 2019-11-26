«Пронзительный клип, даже поплакала от умиления»: в Сети обсуждают видео Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе выпустили клип на песню «Мегаполисы».
В понедельник, 25 ноября, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе представили свой совместный клип на песню «Мегаполисы». В романтическом видео пара рассказала историю о поиске родственной души в большом городе.
Меладзе и Джанабаева вместе более 15 лет. В начале своего романа пара скрывала отношения: Валерий был женат на женщине по имени Ирина, которая более чем за 20 лет совместной жизни с артистом подарила ему трех дочерей. Лишь позже влюбленные решили сделать свои отношения достоянием общественности.
Фото и видео: instagram, YouTube
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