Нескромное декольте и ослепительный блеск: Альбина Джанабаева примерила смелый вечерний наряд
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Фото: Instagram
«А тем временем Рождественские огоньки уже снимаются полным ходом» — поделилась звезда в своем Instagram. Для съемок шоу Джанабаева примерила look с элегантным платьем-макси, расшитым мерцающими золотыми пайетками. Глубокий V-образный вырез компенсирован скромным разрезом юбки и длинным рукавом. Образ певицы дополнен длинными серьгами, ниспадающими до плеч, что в паре с гладко зачесанными волосами визуально удлиняет линию шеи. Завершением стали босоножки на каблуке серебристого цвета — компромисс между серебром и золотом в одном наряде можно считать достигнутым.
Подписчикам образ Альбины Джанабаевой пришелся по душе. «Ослепительно прекрасная!», «Нереально блестящая Альбина», «Какая ты красивая, Альбиночка! Выглядишь восхитительно!», «Ослепительная звездочка», «Самая красивая женщина» — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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