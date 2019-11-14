Нескромное декольте и ослепительный блеск: Альбина Джанабаева примерила смелый вечерний наряд

«А тем временем Рождественские огоньки уже снимаются полным ходом» — поделилась звезда в своем Instagram. Для съемок шоу Джанабаева примерила look с элегантным платьем-макси, расшитым мерцающими золотыми пайетками. Глубокий V-образный вырез компенсирован скромным разрезом юбки и длинным рукавом. Образ певицы дополнен длинными серьгами, ниспадающими до плеч, что в паре с гладко зачесанными волосами визуально удлиняет линию шеи. Завершением стали босоножки на каблуке серебристого цвета — компромисс между серебром и золотом в одном наряде можно считать достигнутым.