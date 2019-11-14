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Нескромное декольте и ослепительный блеск: Альбина Джанабаева примерила смелый вечерний наряд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

От съемок в дерзких кожаных монолуках Альбина Джанабаева перешла на сторону элегантности. 40-летняя певица показала эффектный образ с вечерним платьем, а в ответ получила массу комплиментов.

«А тем временем Рождественские огоньки уже снимаются полным ходом» — поделилась звезда в своем Instagram. Для съемок шоу Джанабаева примерила look с элегантным платьем-макси, расшитым мерцающими золотыми пайетками. Глубокий V-образный вырез компенсирован скромным разрезом юбки и длинным рукавом. Образ певицы дополнен длинными серьгами, ниспадающими до плеч, что в паре с гладко зачесанными волосами визуально удлиняет линию шеи. Завершением стали босоножки на каблуке серебристого цвета — компромисс между серебром и золотом в одном наряде можно считать достигнутым.

Подписчикам образ Альбины Джанабаевой пришелся по душе. «Ослепительно прекрасная!», «Нереально блестящая Альбина», «Какая ты красивая, Альбиночка! Выглядишь восхитительно!», «Ослепительная звездочка», «Самая красивая женщина» — пишут в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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