Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе и поделилась секретом счастливых отношений

«Лучшие!!!», «Красивые умные любим ВАС», «А пишут СМИ,что развелись... Любви вам безграничной», «Вы очень красивая и гармоничная пара», «Альбина, это сильно! Хочется подумать и задуматься», «Очень хочется послушать Ваши с Валерием дуэты, ибо они просто шикарны», «Будьте счастливы!!! Всегда», — пишут поклонники в комментариях.