Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе и поделилась секретом счастливых отношений
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
40-летняя Альбина Джанабаева и 54-летний Валерий Меладзе поучаствовали в красивой съемке на фоне слухов о расставании.
«Мы ценим время, когда вместе, но и уважаем личное время друг друга! Всем прекрасного воскресного дня», — написала она.
«Лучшие!!!», «Красивые умные любим ВАС», «А пишут СМИ,что развелись... Любви вам безграничной», «Вы очень красивая и гармоничная пара», «Альбина, это сильно! Хочется подумать и задуматься», «Очень хочется послушать Ваши с Валерием дуэты, ибо они просто шикарны», «Будьте счастливы!!! Всегда», — пишут поклонники в комментариях.
Фото и видео: instagram
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