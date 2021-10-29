Пластический хирург раскрыл секреты преображения Пугачевой и посоветовал Бузовой увеличить грудь
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Фото: @alla_orfey
Пластический хирург Павел Пиманчев в беседе с изданием News.ru рассказал, какие манипуляции проводили над собой звезды, не желающие примириться с возрастом.
Начал специалист с Пугачевой:
«Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик стал красивый, аккуратный. Также губы подкачала. В ее возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика», – считает он.
При этом, отметив, что 72-летняя певица еще и похудела, он заявил, что сделать это можно и без хирургического вмешательства.
Прокомментировал он и изменения Ларисы Долиной, которая сегодня, как и Пугачева, выглядит почти ровесницей дочери:
«Однозначно видно даже на фото: круговая подтяжка лица, круговая блефаропластика. Также, судя по мимике, колола ботокс, который разглаживает глубокие морщины», – считает хирург.
Не обошел специалист вниманием и мужчин:
«Как минимум две из перечисленных процедур, если судить по свежим фото, сделал себе также Николай Басков — ботокс и блефаропластику, убрав мешки под глазами», – прокомментировал он, заявив, что музыкант решил выглядеть свежее перед своим юбилеем.
Кроме того, Пиманчев дал профессиональный совет Ольге Бузовой – посоветовал ей поработать над бюстом.
«У Ольги Бузовой, к примеру, фигура красивая — однако очень маленькая грудь. Я мог бы поставить ей анатомические импланты, они не смотрятся вульгарно, а напротив, очень эстетично. Ольга стала бы самим совершенством», – заявил он.
Фото: Instagram, Global Look Press