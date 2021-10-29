Пластический хирург раскрыл секреты преображения Пугачевой и посоветовал Бузовой увеличить грудь

Пластический хирург Павел Пиманчев в беседе с изданием News.ru рассказал, какие манипуляции проводили над собой звезды, не желающие примириться с возрастом.

Начал специалист с Пугачевой:

«Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик стал красивый, аккуратный. Также губы подкачала. В ее возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика», – считает он.

При этом, отметив, что 72-летняя певица еще и похудела, он заявил, что сделать это можно и без хирургического вмешательства.