Галкин пошутил над «естественной красотой» Долиной: «Только маски и обертывания»

Артист своими словами намекнул на недавнее заявление Ларисы Долиной о том, как ей удается так выглядеть на фото в социальных сетях. 66-летняя певица и правда все чаще радует подписчиков новыми стильными образами и кадрами в купальниках на отдыхе.

Отшутиться Максиму Галкину приходилось и на предмет того, что он не пользуется помадой, как показалось подписчице. По словам Максима, это его натуральный цвет, с которым он изначально родился: «Уважаемая подписчица, я не крашу губы. Это их натуральный цвет. Но что поделаешь — с таким уродился», — заявил Галкин в Instagram.