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Галкин пошутил над «естественной красотой» Долиной: «Только маски и обертывания»

Юморист любит делиться своими фотографиями в Instagram, чтобы получить от поклонниц восхищенные комплименты. Так случилось и в этот раз — под новым селфи Галкина фолловеры обратили внимание на то, насколько хорошо он выглядит. А на вопрос о секретах его молодости и свежести артист упомянул Ларису Долину с ее любовью к излишнему фотошопу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Галкин вспомнил о любви Долиной к фотошопу

Фото: Личный Instagram @maxgalkinru

Несмотря на общую лояльность к публикациям Максима, среди комментаторов появились и те, что намекнули на использование комиком фильтров и фотошопа, и в этот момент Максим принялся отшучиваться: «Как там Лариса Долина сказала: никаких фильтров — только маски и обертывания».

Артист своими словами намекнул на недавнее заявление Ларисы Долиной о том, как ей удается так выглядеть на фото в социальных сетях. 66-летняя певица и правда все чаще радует подписчиков новыми стильными образами и кадрами в купальниках на отдыхе.

Отшутиться Максиму Галкину приходилось и на предмет того, что он не пользуется помадой, как показалось подписчице. По словам Максима, это его натуральный цвет, с которым он изначально родился: «Уважаемая подписчица, я не крашу губы. Это их натуральный цвет. Но что поделаешь — с таким уродился», — заявил Галкин в Instagram.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram