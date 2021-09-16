Галкин пошутил над «естественной красотой» Долиной: «Только маски и обертывания»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @maxgalkinru
Несмотря на общую лояльность к публикациям Максима, среди комментаторов появились и те, что намекнули на использование комиком фильтров и фотошопа, и в этот момент Максим принялся отшучиваться: «Как там Лариса Долина сказала: никаких фильтров — только маски и обертывания».
Артист своими словами намекнул на недавнее заявление Ларисы Долиной о том, как ей удается так выглядеть на фото в социальных сетях. 66-летняя певица и правда все чаще радует подписчиков новыми стильными образами и кадрами в купальниках на отдыхе.
Отшутиться Максиму Галкину приходилось и на предмет того, что он не пользуется помадой, как показалось подписчице. По словам Максима, это его натуральный цвет, с которым он изначально родился: «Уважаемая подписчица, я не крашу губы. Это их натуральный цвет. Но что поделаешь — с таким уродился», — заявил Галкин в Instagram.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram