Бузова в платье-бикини с опасными вырезами пришла на премию «Topical Style Awards 2021»

Ранее певица столкнулась с большой проблемой - незадолго до большого сольного концерта Ольга потеряла голос, и оказалась не в состоянии не только петь, но даже разговаривать.

«Врач запретил мне разговаривать, но я и сама делаю это с трудом», - поделилась Ольга с поклонниками.

Хотя ей удалось восстановиться, концерт был отложен из-за локдауна в связи с коронавирусом.

Среди номинантов премии «Topical Style Awards 2021» оказались Ксения Бородина, Наталья Подольская, Наталья Гордиенко, Кристина Орбакайте, Артем Качер и многие другие.

Ведущими вечера стали Вячеслав Манучаров и Надин Серовски.