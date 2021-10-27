Бузова в платье-бикини с опасными вырезами пришла на премию «Topical Style Awards 2021»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86
Телеведущая примерила откровенное черное платье Roberto Cavalli на тонких лямках с дерзкими вырезами – все внимание к себе приковывает смелый верх.
Не менее эффектным выглядит роскошный разрез от бедра. Волосы Ольга собрала в высокой узел на затылке, а дополнили образ изящные украшения.
Ранее певица столкнулась с большой проблемой - незадолго до большого сольного концерта Ольга потеряла голос, и оказалась не в состоянии не только петь, но даже разговаривать.
«Врач запретил мне разговаривать, но я и сама делаю это с трудом», - поделилась Ольга с поклонниками.
Хотя ей удалось восстановиться, концерт был отложен из-за локдауна в связи с коронавирусом.
Среди номинантов премии «Topical Style Awards 2021» оказались Ксения Бородина, Наталья Подольская, Наталья Гордиенко, Кристина Орбакайте, Артем Качер и многие другие.
Ведущими вечера стали Вячеслав Манучаров и Надин Серовски.
Фото: Instagram, видео: Passion.ru