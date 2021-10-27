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Бузова в платье-бикини с опасными вырезами пришла на премию «Topical Style Awards 2021»

27 октября в банкетном зале «Триумф» в Москве проходит ежегодная премия «Topical Style Awards 2021». Одной из самых эффектных на дорожке оказалась Ольга Бузова, которая вышла к фотографам в умопомрачительном черном платье.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова отдыхает на море

Фото: @buzova86

Телеведущая примерила откровенное черное платье Roberto Cavalli на тонких лямках с дерзкими вырезами – все внимание к себе приковывает смелый верх.

Не менее эффектным выглядит роскошный разрез от бедра. Волосы Ольга собрала в высокой узел на затылке, а дополнили образ изящные украшения.

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Ранее певица столкнулась с большой проблемой - незадолго до большого сольного концерта Ольга потеряла голос, и оказалась не в состоянии не только петь, но даже разговаривать.

«Врач запретил мне разговаривать, но я и сама делаю это с трудом», - поделилась Ольга с поклонниками.

Хотя ей удалось восстановиться, концерт был отложен из-за локдауна в связи с коронавирусом.

Среди номинантов премии «Topical Style Awards 2021» оказались Ксения Бородина, Наталья Подольская, Наталья Гордиенко, Кристина Орбакайте, Артем Качер и многие другие.

Ведущими вечера стали Вячеслав Манучаров и Надин Серовски.

Фото: Instagram, видео: Passion.ru