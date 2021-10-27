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Грандиозная вечеринка: сколько миллионов потратил Басков на празднование своего 45-летия

15 октября популярному российскому артисту исполнилось 45 лет. В дорогом банкетном зале Москвы Басков закатил роскошную вечеринку в честь своего юбилея. Поздравить певца пришли друзья и коллеги по шоу-бизнесу, вручив дорогие подарки и не оставив музыканта без внимания.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николай Басков

Фото: @nikolaibaskov/Instagram

Как сообщает «Пятый канал», на празднике было замечено огромное количество звезд российской эстрады разной величины. На вечеринке гуляли все — от блогера Дани Милохина до Аллы Пугачевой. Грандиозный юбилей обошелся исполнителю в 15 миллионов рублей.

Звезды тепло отзывались о друге и талантливом исполнителе. «На самом деле человек-праздник. Мне кажется, что артист во все времена должен дарить именно хорошие, добрые эмоции, это вот прям Коля», — рассказала певица Слава.

45-летний юбилей Николая Баскова

Торжество в честь юбилея получилось поистине грандиозным. Гостей ждал зал, который был украшен хрустальными люстрами и декорациями в форме мультимедийной звезды.

Столы изобиловали деликатесами: устрицы были доставлены из Новой Зеландии, морские ежи и гребешки — из России, хамон — из Испании. В меню также присутствовали такие позиции, как равиоли с крабами, креветки и другие угощения.

«Все подготовил, что только можно. Песни, пляски, танцы, еду, икру, чарку золотую. Надо просто ценить то, что с тобой происходит, благодарить небеса за то, что это с тобой случилось. Потому что люди иногда забывают, что завтра может не наступить», — рассказал артист.

Басков действительно не скупился на праздник в свою честь. Но и подарки артист получил соответствующие: дорогие бокалы известного бренда от Филиппа Киркорова, часы от Александра Буйнова, плазмабокс от Анны Семенович. «Это такой плазмабокс, который дезинфицирует воздух в той комнате, в которой он включен, и убивает все микробы», — рассказала певица. А Любовь Успенская сделала другу самый трогательный подарок — свое внимание — и устроила концерт.

Фото и видео: Instagram