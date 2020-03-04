Певица Валерия на домашней тренировке показала идеальную фигуру и эффективные упражнения для ног

«Что-то давно не размещала видео своих тренировок, хотя по-прежнему занимаюсь 4-5 раз в неделю. Скажу как есть: когда тренируюсь, не до того, чтобы заморачиваться со съемками, поэтому вот то немногое, что имеется. К эксгибиционизму, как считают некоторые совершенно далекие от спорта люди, это не имеет никакого отношения. Мне очень нравится ваша ответная реакция, говорящая о том, что подобные домашние видео имеют для вас мотивационный характер, напоминают о том, что было бы неплохо в свой привычный образ жизни привести заботу о здоровье, своем теле. Итак, подписчики делятся на две категории: противников ЗОЖ и сторонников. Вы по какую сторону будете?» — обратилась Валерия к подписчикам.

«Горжусь, красавица», — откликнулся Стас Костюшкин.

«Наш мотиватор», — поддержал Арман Давлетьяров.

«Дорогая Валерия! Я смотрю, ем своего кролика с пюре и чувствую, как все тело подтягивается», — с юмором написала Анна Нетребко.

Ранее Валерия откровенно признавалась, что гордится результатами своих тренировок и уже не представляет жизни без спорта.