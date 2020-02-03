«Горжусь результатами»: Валерия в спортивном видео ответила хейтерам и похвалилась идеальным телом
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Фото: Instagram
Певица опубликовала в Instagram ролик с тренировкой в домашних условиях и поставила на место недоброжелателей, которые не верят в эффективность здорового образа жизни, который ведет Валерия.
В микроблоге Валерии появилось видео, в котором она показала, как проходят ее тренировки дома. Артистка не раз рассказывала, что предпочитает заниматься в спортзале, но если нет такой возможности, то несколько упражнений можно выполнить и в бытовых условиях.
Валерия следит за своим питанием, и постоянно носит с собой напольные весы, из-за которых даже ругается с мужем. ЗОЖ помогает 51-летней певице оставаться стройной и молодой. Однако не все верят в эффективность ее образа жизни.
«Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде. И еще, с профессиональными спортсменами не соревнуюсь, сравнивать себя с девушками-моделями не собираюсь, иду своей дорогой — результатами очень довольна», — написала Валерия под видео, в котором видно ее идеальное тело.
«Красотка», «Вот это сила воли», «Молодец какая, Лерочка! Респект!», «Вы выглядите превосходно», «Очень круто», «Просто умница», — похвалили Валерию.
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«Вы уже взрослая самодостаточная женщина. Зачем кому-то что-то доказывать? Значит, признайтесь, что хвастаетесь как девчонка. Не обижайтесь, выглядит так, вас итак видно на сцене», — упрекнула одна из подписчиц. «Я ничего никому не доказываю, а спортивные мотивационные видео публикую довольно часто, очень многие их ждут. Ехидные замечания лишь подтолкнули меня к тому, чтобы снять очередную тренировку. Хвастаюсь? Нет, скорее горжусь результатами своего труда и убеждаю других, что им такое тоже под силу», — ответила Валерия.
Фото и видео: Instagram
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