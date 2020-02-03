«Горжусь результатами»: Валерия в спортивном видео ответила хейтерам и похвалилась идеальным телом

Певица опубликовала в Instagram ролик с тренировкой в домашних условиях и поставила на место недоброжелателей, которые не верят в эффективность здорового образа жизни, который ведет Валерия.

В микроблоге Валерии появилось видео, в котором она показала, как проходят ее тренировки дома. Артистка не раз рассказывала, что предпочитает заниматься в спортзале, но если нет такой возможности, то несколько упражнений можно выполнить и в бытовых условиях.

Валерия следит за своим питанием, и постоянно носит с собой напольные весы, из-за которых даже ругается с мужем. ЗОЖ помогает 51-летней певице оставаться стройной и молодой. Однако не все верят в эффективность ее образа жизни.