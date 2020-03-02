Облегающие шорты и пиджак «с чужого плеча»: Валерия похвасталась молодежным образом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Валерия опубликовала серию новых фото в своем аккаунте. На них она позирует вместе со звездными коллегами. «С моими друзьями сразу после концерта в гримерке. Любимые, вы меня вдохновляете» – прокомментировала пост Валерия.
Звезда построила свой образ вокруг трендовых деталей во главе с клетчатым пиджаком, будто снятым с мужского плеча. Его певица зарифмовала с бланковой футболкой, надетой навыпуск, и облегающими джинсовыми шортами «кат-офф» (остромодная модель шорт выше колен с необработанными низами, напоминающая вручную обрезанные джинсы). Дополнили аутфит массивные байкерские ботинки из черной кожи с металлической фурнитурой.
Фото: Instagram
Поклонники оценили стильные снимки. «Валерия, вы отлично выглядите! Так держать!», «Три зажигалочки, прелестны», «Восхищаюсь вами», «Девочки-припевочки», «Такая Валерия красивая», Вы такая клевая и так здорово всегда выглядите», «Какая вы красивая!», «Валерия классная, она меня мотивирует» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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