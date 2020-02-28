Певица Валерия трогательно пожурила мужа за странную пищевую привычку: «17 лет с тобой живу и не понимаю»

Каждый раз, когда певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин оказываются вместе за чашкой кофе, происходит одна и та же история. Мужчина заказывает чашку капучино, снимает с кофе пенку — и пьет. Странная привычка супруга удивляет артистку. «Мужская душа — потемки», — написала она под видео, в котором пытается добиться ответа на вопрос, который преследует ее в течение 17 лет.

Видео нашло отклик в сердцах подписчиков: «Я тоже так делаю», «В капучино меньше молока, я кстати плитой же причине его заказываю, а пенку не люблю», «А у меня другая фишка у мужа. Он вроде умный, грамотный, в сложных электрических схемах разбирается, а вот в простом тупит. Есть кастрюли с бортиком, а крышка без бортика и есть наоборот.Так вот он уже много лет меня выбешивает этим берет кастрюльку или сковородку без бортика, а крышку тоже без бортика и она скатывается со сковороды и гремит по всей кухне», «Папа в кофе кладет сгущенку и сахар. Не размешивает. На вопрос: "Почему не размешиваешь?" Ответ: "Чтобы не сильно сладко"», — делятся они.

«Этот вопрос возник только через 17 лет?))», «Ну и что？Это его выбор! Надо относиться с пониманием, без натиска», «Лерочка, даже не пытайся это понять», «Лера, главное, что ты его любишь и с пенкой, и без», «Мне кажется еще, возможно, я ошибаюсь, но Вам тоже хочется оладушек с капучино! А что на завтрак у Вас?», «Как по-русски, со сковородки кушает», — обсуждают видео друзья и поклонники.

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