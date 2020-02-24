«Так долго ждала выступления, что ничего не оставалось, как начать себя развлекать. Все происходящее на сцене артисты слышат по внутренней трансляции в гримерках. Услышав Пелагею, ноги сами пустились в пляс. Тут неожиданно вошёл муж...», — подписала Валерия ролик, в котором танцует в прозрачной облегающей майке, подчеркнувшей ее стройный стан и натренированные руки.«Какая-то вся стала ненатуральная что ли, неестественная, искусственная...», — сразу же под видео последовал комментарий, на который Валерия отреагировала с юмором, поставив несколько смеющихся смайлов.«Хотела бы я выглядеть так искусственно, красивое подтянутое тело, завидуйте молча», — защитили любимую артистку поклонники. «Это Валерия ненатуральная? Зрение проверьте!», «Красотка», «Прелесть. Можно только на вас ровняться с вашей фигурой», «Наша любовь, зажигалочка!», «Какие красивые спортивные руки», — полетели комплименты.Валерии часто приходится отвечать на обвинения в том, что она корректирует свою внешность. Каждый раз артистка отмечает, что не использует ретушь фото перед их публикацией, отмечая, что ее года — это ее опыт, и она дорожит каждой морщинкой. Кроме того, Валерия периодически публикует видео со своими домашними тренировками, чтобы показать: заниматься спортом можно и дома, не посещая спортзал. Так Валерия мотивирует своих подписчиков к здоровому образу жизни. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!