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Певица Натали показала фото в купальнике и опровергла слухи о четвертой беременности: «Рада бы, но не нет»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Рудина в Венеции

Фото: Instagram

Артистка отметила, что подписчики могут и «накаркать» ей еще одного ребенка.

Несколько дней назад 45-летняя певица Натали опубликовала фотографии, которые взбудоражили ее поклонников. Им показалось, что на снимках у нее виден животик.

Ее рьяно принялись поздравлять с беременностью и желать счастья и здоровья. Но Натали разочаровала многих, показав стройную фигуру в купальнике.

«Не беременна. Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику... Но осторожнее… А то и «накаркать» можно! Доброе утро! P.S. пришлось Тольке перед школой меня фоткать, ничего не понял», — написала певица в Instagram.

«Фигура супер», «Очаровашка и стройняшка», «Не обращайте внимания на злых критиков! Вы прекрасны и очаровательны! Идеально выглядите!», «Наташа! Ты все краше!», — написали Наталье в комментариях.

Ранее Натали, которая выглядит намного моложе своих лет, рассказывала, что в зависимости от настроения может выглядеть то тетенькой, то девочкой.

Натали с сыновьями

Фото: Instagram

Напомним, что у Натальи Рудиной уже есть три сына: 18-летний Арсений, 9-летний Анатолий и 2-летний Женя.

Фото и видео: Instagram

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