Певица Натали показала фото в купальнике и опровергла слухи о четвертой беременности: «Рада бы, но не нет»
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Фото: Instagram
Несколько дней назад 45-летняя певица Натали опубликовала фотографии, которые взбудоражили ее поклонников. Им показалось, что на снимках у нее виден животик.
Ее рьяно принялись поздравлять с беременностью и желать счастья и здоровья. Но Натали разочаровала многих, показав стройную фигуру в купальнике.
«Не беременна. Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику... Но осторожнее… А то и «накаркать» можно! Доброе утро! P.S. пришлось Тольке перед школой меня фоткать, ничего не понял», — написала певица в Instagram.
«Фигура супер», «Очаровашка и стройняшка», «Не обращайте внимания на злых критиков! Вы прекрасны и очаровательны! Идеально выглядите!», «Наташа! Ты все краше!», — написали Наталье в комментариях.
Ранее Натали, которая выглядит намного моложе своих лет, рассказывала, что в зависимости от настроения может выглядеть то тетенькой, то девочкой.
Фото: Instagram
Напомним, что у Натальи Рудиной уже есть три сына: 18-летний Арсений, 9-летний Анатолий и 2-летний Женя.
Фото и видео: Instagram
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