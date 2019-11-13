Певица Натали показала фото в купальнике и опровергла слухи о четвертой беременности: «Рада бы, но не нет»

Ее рьяно принялись поздравлять с беременностью и желать счастья и здоровья. Но Натали разочаровала многих, показав стройную фигуру в купальнике.

«Не беременна. Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику... Но осторожнее… А то и «накаркать» можно! Доброе утро! P.S. пришлось Тольке перед школой меня фоткать, ничего не понял», — написала певица в Instagram.